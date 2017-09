Chiny zakażą samochodów spalinowych

Chiny zdecydowanie chcą skończyć z wykorzystywaniem paliw kopalnych. Państwo Środka od lat inwestuje olbrzymie kwoty w rozwój alternatywnych źródeł energii, a teraz jego władzą mają zamiar... wyznaczyć datę, po której nie wolno będzie sprzedawać samochodów z silnikami spalinowymi.

Chiny to największy na świecie rynek samochodów. W ubiegłym roku sprzedano tam 28 milionów pojazdów. Jeśli rzeczywiście Pekin zabroni sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi, to znaczna część świata przesiądzie się na pojazdy elektryczne.

Państwo Środka nie jest pierwszym, którego władze wpadły na taki pomysł. Niedawno Wielka Brytania ogłosiła, że po roku 2040 nie będzie wolno sprzedawać tam pojazdów z silnikami spalinowymi. Podobnie postąpiła Francja. W chinach już od pewnego czasu obowiązują liczne rządowe programy w ramach których promowany jest rozwój samochodów elektrycznych. Na przykład zachęca się zagraniczne koncerny motoryzacyjne do zakładania w chińskimi firmami spółek rozwijających pojazdy elektryczne. Należące do Chińczyków Volvo ogłosiło też, że od roku 2019 wszystkie nowe pojazdy tej firmy zostaną wyposażone w silniki elektryczne.

Na razie nie wiadomo, kiedy Chiny chciałyby zakazać pojazdów z silnikami spalinowymi. Prace nad takim rozwiązaniem zapowiedział Xin Guobin, wiceminister infrastruktury i technologii. Niektórzy specjaliści twierdzą, że na tak wielkim rynku jak chiński zakaz będzie wprowadzony później niż w roku 2040. To pozwoli wszystkim odpowiednio się przygotować.

W ciągu pierwszych 7 miesięcy bieżącego roku w Chinach sprzedano około 100 000 samochodów elektrycznych i hybrydowych.