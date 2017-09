Prezydent zablokował przejęcie producenta półprzewodników przez Chińczyków

43 min. temu | Ciekawostki

Prezydent Trump postąpił zgodnie z rekomendacją Komitetu Zagranicznych Inwestycji w Stanach Zjednoczonych (CFIUS) i wydał rozporządzenie wykonawcze blokujące przejęcie firmy Lattice Semiconductor przez fundusz inwestycyjny wspierany przez rząd w Pekinie.

W decyzji wydanej 13 września prezydent Trump odrzucił wartą 1,3 miliarda USD propozycję przejęcia Lattice przez Canyon Bridge Capital Partners. Zablokowanie transakcji uzasadniono względami bezpieczeństwa narodowego. Lattice Semiconductor produkuje programowalne układy logiczne, a Canyon Bridge jest w części finansowany przez rząd Chin.

Waszyngton jest coraz bardziej zaniepokojony faktem przejmowania przez Chińczyków amerykańskich firm technologicznych. W styczniu bieżącego roku, jeszcze przed opuszczeniem Białego Domu, prezydent Obama opublikował raport, w którym stwierdzono, że chińskie działania mogą zagrażać rodzimemu przemysłowi półprzewodnikowemu.

Od czasu, gdy CFIUS zarekomendował prezydentowi zablokowanie transakcji było niemal pewne, że prezydent Trump tak też uczyni. Dotychczas żaden z prezydentów USA nie postąpił wbrew radom CFIUS.

Committee on Foreign Investment in the United States to specjalny komitet, który analizuje umowy przejęcia firm pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo kraju. Została ona powołana rozporządzeniem wykonawczym prezydenta Forda w 1975 roku. Firmy, które są przedmiotem przejęcia przez zagraniczne podmioty mogą poinformować o tym fakcie CFIUS, jednak komitet nie polega wyłącznie na dobrowolnych powiadomieniach i może przyglądać się wszystkim przypadkom przejęć amerykańskich przedsiębiorstw.

Urząd ma 30 dni na podjęcie decyzji, czy zezwala na transakcje, czy też chce się jej bliżej przyjrzeć. Jeśli zdecyduje się jej przyjrzeć, to ma kolejnych 45 dni na wydanie zgody lub zablokowanie przejęcia. Zwykle postępowanie kończy się w ciągu 30 dni i CFIUS nie zgłasza zastrzeżeń. Głównym celem istnienia komitetu jest niedopuszczenie do sytuacji, w której amerykańskie technologie lub fundusze trafią do kraju objętego sankcjami gospodarczymi. W latach 1988-2014 CFIUS zajmował się 2380 sprawami, z czego do etapu decyzji prezydenckiej dotarło 15.

Oficjalne informacje o chęci przejęcia Lattice Semiconductor przez Canyon Bridge Capital Partners pojawiły się w listopadzie ubiegłego roku. Obie strony wielokrotnie musiały wypełniać i dostarczać różne dokumenty, gdyż tym razem CFIUS wyjątkowo uważnie przyglądał się sprawie.

Obecnie nie wiadomo, co dalej z Lattice Semiconductor. Dyrektor wykonawczy firmy oświadczył, że decyzja prezydenta Trumpa jest „rozczarowująca” i zapewnił, że oba przedsiębiorstwa natychmiast zakończyły działania związane z trasakcją.