Dostęp na ekg.

Amerykańscy naukowcy zaproponowali, by elektroniczne dane zdrowotne pacjentów chronić ich własnym biciem serca.

Koszt i złożoność tradycyjnych metod szyfrowania sprawiają, że nie znajdują one zastosowania w telemedycynie czy mobilnej opiece zdrowotnej. Ponieważ e-wersje w coraz większym stopniu zastępują centra stacjonarne, chcieliśmy znaleźć unikatowy sposób na chronienie wrażliwych danych medycznych za pomocą czegoś prostego, taniego i dostępnego - opowiada prof. Zhanpeng Jin z Binghamton University.

Zespół zastosował więc EKG jako narzędzie do zaszyfrowania i odszyfrowania plików.

Zapis ekg. jest pozyskiwany do postawienia diagnozy i przekazywany elektronicznie do bazy danych. My wykorzystaliśmy go do szyfrowania. W ten sposób przy minimalnych kosztach można zwiększyć bezpieczeństwo i prywatność. Jak wyjaśnia profesor, bicie serca staje się czymś w rodzaju hasła do danych. Schemat identyfikacji bazuje na wcześniejszych pracach Jina.

Ponieważ EKG może się zmieniać z wiekiem, a także w wyniku choroby czy urazu (zdarza się też, że pacjent chce po prostu zmienić metodę dostępu do swoich danych), naukowcy pracują nad sposobami uwzględnienia tych zmiennych.

Wyniki badań zaprezentowano w grudniu na konferencji GLOBECOM 2016.