Ekopasja - nowoczesna ekologia (art. spons.)

17 czerwca 2010, 21:30

„Mój świat na nowo" to przewodnie hasło portalu www.ekopasja.pl.

Pomimo tego, co sugeruje nazwa „ekopasja", projekt wykracza daleko poza popularnie rozumianą problematykę ekologiczną obejmując pięć obszarów tematycznych:

Reklama - wpływ marketingu komercyjnego na konsumpcyjny styl życia.

Zakupy - wpływ wyborów konsumenckich na środowisko.

Dom - wpływ gospodarstwa domowego na środowisko naturalne.

Odpady - gospodarka odpadami w domu i w gminie.

Aktywizacje - działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Każdy z tych tematów rozpatrywany jest w kontekście naszych codziennych zachowań, nawyków, postaw.

Porządek tematyczny jest skrzyżowany z porządkiem wartości poprzez zastosowanie Sześciu sposobów na lekką stopę - hierarchicznie ułożonych sposobów postępowania wobec środowiska, czyli od najbardziej skutecznego po najmniej efektywny. Poniżej, kilka sposobów na lekką stopę.

Przemyśl

Jeśli się dobrze zastanowić, wiele rzeczy można zrobić lepiej. Prowadząc spór można zrobić przerwę i przemyśleć, jak się dogadać. Można czasem spojrzeć na własny dom z boku i wspólnie z rodziną przemyśleć codzienne zachowania, tak by zużywać mniej energii, wytwarzać mniej odpadów. W reklamach ciągle ktoś nas do czegoś namawia. Warto znaleźć czas, by przemyśleć na ile jesteśmy zdominowani przez reklamowe nakazy i jak sobie z tym radzić.

Odrzuć

Nie reaguj na okazje, promocje. Promocje najczęściej oferują za niższą cenę coś, czego normalnie nie wziąłbyś za darmo. Kupuj co niezbędnie potrzebne. Odrzuć dodatkową rzecz, która zabierze Ci miejsce, czas i której trzeba będzie się później jakoś pozbyć.

Zredukuj

Ogranicz ilość zużywanej wody, energii. W sklepie wybieraj tak pakowane produkty, by przynosić do domu jak najmniej śmieci. Tak jest taniej dla Ciebie i lżej dla Ziemi.

Użyj ponownie

Ciesz się tym co masz tak długo, jak się tylko da. Wybieraj takie rzeczy, które będą z Tobą jak najdłużej. A jak nie będą dla Ciebie już przydatne, przekaż je dalej, niech inni się nimi cieszą.

Napraw

Jeśli coś w Twoim domu się zepsuje, nie rozwiązuj problemów za pomocą gazetek z ofertami. Wykaż się przedsiębiorczością i napraw sam lub znajdź serwis. Daj swojej rzeczy drugie życie.

Odzyskaj

Jeśli nasza rzecz nie nadaje się już do jakiegokolwiek użycia, znajdź odpowiednie miejsce (np. punkt zbiórki, sklep) lub wrzuć do odpowiedniego kontenera, by zostały zagospodarowane materiały, z których rzecz została wytworzona. Zadbaj o to, by Twoja rzecz nie stała się śmieciem.

Portal www.ekopasja.pl zawiera mnóstwo filmów, prezentacji, gier, scenariuszy zajęć. Humor i traktowanie otaczającego świata z lekkim dystansem, ale czasami i z ostrą krytyka, pobudzają głębszą refleksję, prowokują do myślenia o tym, co warto zmienić w otaczającym nas świecie.

Ekopasja jest współtworzona przez użytkowników. Portal jest uzupełniany filmami, scenariuszami zajęć, prezentacjami i innymi pracami użytkowników. Każdy nadesłany materiał bierze udział w otwartym konkursie. W poprzednich rozdano atrakcyjne nagrody m.in. sprzęt elektroniczny, sportowy, oraz książki i artykuły plastyczne.

Projekt prowadzi wrocławskie Stowarzyszenie Nowa Idea. Nowa Idea koncentruje się na przeciwdziałaniu konsumpcyjnemu stylowi życia wyrażającemu się w budowaniu pozycji społecznej i więzi międzyludzkich, w oparciu o nabywanie rzeczy oraz na promocji budowania tożsamości, stylu życia rodziny, wizerunku społeczności lokalnej w oparciu o wybory, zachowania mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego i własną aktywność społeczną i kulturalną.

Zapraszamy do odwiedzania portalu www.ekopasja.pl