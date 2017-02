Nieulotne pamięci FRAM dla przemysłu motoryzacyjnego

8 godz. temu | Technologia

Fujitsu przystosowało nowy rodzaj pamięci nieulotnej FRAM (Ferroelectric Random-Access Memory) do potrzeb rynku motoryzacyjnego. Japoński koncern poinformował, że jego nowy chip MB85RS256TY pracuje w pełnym zakresie temperatur wymaganych przez przemysł motoryzacyjny (od 125 do -40 stopni Celsjusza). Urządzenie o pojemności 256 kilobitów jest w stanie przechować dane przez co najmniej 10 lat, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach, czyli gdy przez cały czas znajduje się w temperaturze 85 stopni Celsjusza.

Wysoko wydajne nieulotne układy pamięci są wykorzystywane w systemach kontroli i czujnikach. Tylko kości takiego typu jak FRAM są w stanie szybko i stabilnie pracować w trudnych warunkach. FRAM to technologia, która zapewnia szybki dostęp do danych oraz możliwość wielokrotnego zapisu. Z zadaniami takimi nie radzą sobie EEPROM czy Flash. Kości FRAM można zastosować zarówno z poduszkach powietrznych, systemach zarządzania akumulatorami, czarnych skrzynkach czy systemach wspomagania kierowcy.

Nowa kość Fujitsu została wyposażona w interfejs SPI i pracuje przy napięciach od 1,8 do 3,6 wolta. Fujitsu zapewnia, że wytrzymają one 1013 cykli zapisu/odczytu, czyli znacznie więcej niż układy EEPROM czy Flash.