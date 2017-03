Facebook chce wejść na rynek sprzętu

W ramach Facebooka istnieje grupa o nazwie Building 8, która zajmuje się projektami związanymi ze sprzętem. Jak donosi BusinessInsider, Building 8 pracuje obecnie nad czterema projektami od kamer przez rzeczywistość rozszerzoną po skanowanie mózgu.

Z informacji zdobytych przez dziennikarzy wynika, że społecznościowy gigant chce zaistnieć na rynku gadżetów. Chce przygotować sprzęt i rozpocząć jego sprzedaż, gdy uzna, że nadszedł czas. Na razie Building 8 nie pokazała jeszcze żadnego ukończonego produktu, ale wtajemniczeni mówią, że zespół ten będzie odgrywał główną rolę podczas zaplanowanej na przyszły miesiąc konferencji Facebooka dla developerów.

Facebook nie ma żadnego doświadczenia na rynku sprzętu czy gadżetów. A będzie musiał mierzyć się na nim z takimi gigantami jak na przykład Apple. Firma Zuckerberga będzie musiała zbudować sieć logistyki i sprzedaży, a to wszytko na bardzo konkurencyjnym rynku.

Wszystko jednak wskazuje na to, że Facebook bardzo poważnie podchodzi do rynku urządzeń. Jeden z projektów zakłada wykorzystanie kamer i rzeczywistości rozszerzonej, a z umieszczanych przez Facebooka ogłoszeń o pracę wynika, że chodzi tutaj o rozwój dronów. W ramach innego projektu rozwijana jest technologia skanowania mózgu, a pracami zajmującego się nią zespołu kieruje były neurolog z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, który wcześniej brał udział przy tworzeniu sztucznego ramienia kontrolowanego przez mózg. Na czele jeszcze innego zespołu stoi kardiolog z Uniwersytetu Stanforda, który ma doświadczenie w pracach nad urządzeniami medycznymi. Wiadomo, że Building 8 ma zamiar uruchomić też piąty projekt i właśnie szuka odpowiedniej osoby, która go poprowadzi.

Całością prac kieruje Regina Dugan, była menedżerka DARPA, którą przed przejściem do Facebooka pracowała w wydziale zaawansowanych technologii Google'a.

Grupa Building 8 powstała przed rokiem i pracuje w dwuletnich przedziałach czasowych. Oznacza to, że w przyszłym roku szefowie poszczególnych wydziałów będą musieli udowodnić, że koncepcje, nad którymi pracują są możliwe do zrealizowania.