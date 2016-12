Facebook zapłaci za muzykę odtwarzaną w serwisie

9 godz. temu | Technologia

Studia nagraniowe naciskają na Facebooka, by albo usuwał muzykę chronioną prawami autorskimi, albo też by płacił tantiemy. W związku z tym Facebook rozpoczął pracę nad technologią podobną do "Content ID" YouTube'a. Ma ona rozpoznawać, które treści są chronione prawem autorskim i powinny zostać usunięte lub licencjonowane.

Jednocześnie przedstawiciele Facebooka i studiów nagraniowych rozpoczęli rozmowy dotyczące licencjonowania muzyki. Mało jednak prawdopodobne, by do porozumienia doszło przed wiosną przyszłego roku.

Facebook chce poważnie zająć się problemem muzyki udostępnianej w serwisie społecznościowym. Już we wrześniu ukazało się ogłoszenie, w którym koncern poszukiwał dyrektora ds. licencji muzycznych. Przez wiele lat Facebook unikał licencjonowania muzyki, bo zdawał sobie sprawę, że wpłynie to negatywnie na jego wyniki finansowe. Jednak to ogłoszenie wskazuje, że firma postanowiła zaryzykować - mówi Mark Mulligan z Midia Research.

Większość muzyki udostępnianej na Facebooku to przeróbki znanych hitów. Niedawno Narodowe Stowarzyszenia Wydawców Muzycznych, które skupia autorów tekstów, poinformowało, że zidentyfikowało na Facebooku 900 klipów wideo będących przeróbkami 33 najpopularniejszych utworów muzycznych. Klipy te zostały obejrzane 600 milionów razy.

Umowę licencyjną z właścicielami praw autorskich do muzyki podpisało w przeszłości YouTube. Serwis zapłacił w bieżącym roku miliard dolarów za muzykę, którą odtworzyli jego użytkownicy. Taki model nie jest obcy też Facebookowi. W ubiegłym roku serwis społecznościowy podpisał umowę z mediami informacyjnymi. W jej ramach dzieli się z nimi wpływami reklamowymi z newsów, które są udostępniane przez właścicieli kont na Facebooku.

Wydawcy muzyki chcą jednak podpisać z Facebookiem nieco inną umową niż z YouTube. Chcieliby otrzymać z góry ustaloną kwotę za każde odtworzenie utworu na Facebooku, a nie polegać na procencie od wpływów reklamowych. W ten sposób nie byliby zależni od kapryśnego rynku reklamowego.