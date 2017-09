SpaceX w tajnej misji wojskowej

Firma SpaceX zdążyła jeszcze przed uderzeniem na Florydę huraganu Irmina wynieść w przestrzeń kosmiczną tajny ładunek wojskowy. Za pomocą rakiety Falcon 9 na orbitę trafił pojazd X-37B. To niewielki bezzałogowy prom kosmiczny, który poleciał właśnie w swoją piątą tajną misję. Szczegóły misji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w maju bieżącego roku, po dwuletnim pobycie na orbicie, prom powrócił na Ziemię.

Amerykańscy wojskowi oficjalnie mówią, że misje X-37B mają na celu prace nad rozwojem technologii pojazdów kosmicznych wielokrotnego użytku. Mogą się one przydać np. podczas odzyskiwania uszkodzonych satelitów, naprawiania ich w przestrzeni kosmicznej lub na Ziemi czy też sprzątania kosmicznych śmieci, których coraz więcej krąży wokół naszej planety. Oczywiście można też podejrzewać, że pojazd prowadzi misje szpiegowskie. Niewykluczone również, że służy on np. NASA do testowania mniejszej wersji załogowych promów kosmicznych.

Udane wyniesienie przez Falcon 9 pojazdu X-37B to dla SpaceX ważne wydarzenie. Poprzednie cztery starty pojazdu odbyły się za pomocą rakiety Atlas V zbudowanej przez konkurencyjny United Launch Alliance. SpaceX coraz częściej udowadnia, że jest w stanie konkurować na rynku kosmicznym ze starszymi i większymi firmami. Dla nas korzyścią jest rosnąca konkurencja. W prywatnym przemyśle kosmicznym dzieją się ekscytujące rzeczy, a to oznacza, że mamy dostęp do przestrzeni kosmicznej po konkurencyjnych cenach, mówi sekretarz ds. lotnictwa wojskowego Heather Wilson.