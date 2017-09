Więcej prywatności w Windows po Fall Creators Update

Wraz z Fall Creators Update do Windows 10 trafi więcej ustawień prywatności. Aktualizacja, która zadebiutuje 17 października, przyniesie zmiany w ustawieniach prywatności dla aplikacji firm trzecich. Wiele takich programów potrzebuje do działania wrażliwych danych i potrzebują w związku z tym dostępu np. do kamery czy mikrofonu. Obecnie taki dostęp uzyskują domyślnie. Po zainstalowaniu Fall Creators Update ulegnie to zmianie.

Do Windows 10 trafi model podobny do tego, który znamy z platform mobilnych. Użytkownik będzie musiał świadomie dać aplikacji zgodę na dostęp do tych części komputera, które mogą zbierać wrażliwe dane. Wcześniej zainstalowane programy utrzymają swoje dotychczasowe uprawnienia, ale wszystkie nowe aplikacje będą już podlegały nowemu mechanizmowi Fall Creators Update.

Dzięki aktualizacji łatwiej będzie też sprawdzić, w jaki sposób gromadzone są prywatne dane. Microsoft ograniczył też ilość informacji jakie zbiera od użytkowników Windows Enterprise korzystających z nowej usługi Windows Analytic. Usługa ta to narzędzie dla administratorów. Dzięki niej mogą oni śledzić liczne instalacja Windows i sprawdzać je pod kątem awarii, autualizacji oraz przeprowadzać wiele czynności związanych ze zdalnym administrowaniem.