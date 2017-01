DNA z terakotowych figurek zdradza tajemnice nieznanej cywilizacji z Ghany

Naukowcy z University of Manchester przeprowadzili pierwszą analizę biologiczną terakotowych figurek znalezionych w Ghanie. Figurki, wykonane przez przedstawicieli nieznanej cywilizacji, stanowią ważne świadectwo rozwoju afrykańskiej kultury i sztuki.

Obiekty zostały odkryte w regionie Koma w latach 2010-2011 przez naukowców z University of Ghana, University of Manchester i University of South Africa. Wiele z nich to prawdopodobnie przedstawienia przodków zwierzęcych i ludzkich.

Dotychczas wykopano setki takich figurek, co sugeruje, że odkryto ważne rytualne miejsce. Niektóre z figurek mają otwory. Naukowcy przypuszczają, że podczas obrzędów wkładano w nie różne substancje.

Pomimo niekorzystnych dla zachowania DNA warunków, w jakich przebywały figurki, udało się pozyskać kod genetyczny z trzech z nich. Dzięki temu wiemy, że do wspomnianych otworów wkładano zarówno występujące w Zachodniej Afryce rośliny, jak i takie, które nie są roślinami rodzimymi Ghany, jak bananowce czy sosny. Nieznana nam kultura musiała więc wysoko je cenić i były one używane w obrzędach religijnych. Obecność fragmentów bananowców i sosen wskazuje na wymianę handlową pomiędzy cywilizacją, która używała stanowiska Yikpabongo, z Afryką Północną oraz innymi częściami świata, gdyż bananowiec pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej.