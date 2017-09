Google odkupuje pracowników od HTC

4 godz. temu | Technologia

Google i przeżywające kłopoty finansowe HTC ogłosiły zawarcie zaskakującego porozumienia. Jeszcze niedawno spodziewano się, że Google może kupić HTC, tymczasem umowa przewiduje inne rozwiązanie. Otóż część pracowników HTC stanie się pracownikami Google'a, a na konto tajwańskiej firmy wpłynie z tego tytułu 1,1 miliarda dolarów. W ramach transakcji Google otrzyma też licencje na własność intelektualną HTC.

HTC pozostanie więc niezależną firmą i nadal będzie produkowało smartfony. Google przejmuje część pracowników, ale nie fabryki. O umowie poinformował Rick Osterloh, były dyrektor przejętej przez Google'a Motoroli, a obecnie wyższy rangą wiceprezes w dziale sprzętowym Google'a. Grupa utalentowanych pracowników HTC przejdzie do Google'a. Ci przyszli nasi pracownicy to wspaniali ludzie, z którymi już współpracowaliśmy przy linii smartfonów Pixel. Z niecierpliwością czekamy na to, czego będziemy w stanie dokonać razem jako zespół.

Wygląda więc na to, że Google przejął zespół stojący za smartfonami Pixel. Dotychczas smartfony te miały różnych producentów. Modele z roku 2016 były produkowane przez HTC, a te, które zadebiutują w bieżącym roku są wytwarzane przez HTC (mniejsza wersja) i LG (większa wersja). Z raportu złożonego przez Google'a do Federalnej Komisji Komunikacji wiemy, że inżynierowie Google'a nie byli w zbyt dużym stopniu zaangażowani w produkcję tych smartfonów. Teraz, wraz z przejęciem zespołu z HTC, może się to zmienić, dzięki czemu Google być może zacznie sprzedawać telefony różniące się od produktów konkurencji. Nie można wykluczyć, że Google zacznie produkować własne układy scalone typu SoC system-on-a-chip) oraz wbuduje w telefon koprocesory TPU (tensor processing unit), powstałe z myślą o maszynowym uczeniu się.

Dla HTC 1,1 miliarda dolarów to spory zastrzyk gotówki, który pozwoli firmie na rozwijanie kolejnych modeli smartfonów i obecność na rynku rzeczywistości wirtualnej.