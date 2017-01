NASA wybrała misję, która zbada egzotyczne obiekty we wszechświecie

7 godz. temu | Astronomia/fizyka

NASA wybrała misję, której celem będzie zbadanie jednych z najbardziej egzotycznych obiektów we wszechświecie, takich jak czarne dziury, pulsary i gwiazdy neutronowe. Obiekty takie jak czarne dziury są otoczone gazem, którego temperatura sięga ponad miliona stopni. Gaz taki emituje promienie X. Dlatego też w ramach misji Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) w przestrzeń kosmiczną polecą trzy teleskopy z kamerami zdolnymi do pomiarów polaryzacji promieni X, co pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących badanych obiektów.

Nie jesteś w stanie bezpośrednio obrazować tego, co dzieje się w pobliżu takich obiektów jak czarne dziury czy gwiazdy neutronowe, ale badają polaryzację promieni X emitowanych z ich otoczenia możemy wiele dowiedzieć się o zjawiskach fizycznych zachodzących w tych obiektach - mówi Paul Hertz, dyrektor wydziału astrofizycznego w Science Mission Directorate w NASA.

Misja odbędzie się w ramach Astrophysics Explorers Program. We wrześniu 2014 roku NASA poprosiła o składanie propozycji dotyczących nowej misji. Agencja otrzymała 14 propozycji, z czego wybrano 3 do dalszych prac. W końcu NASA zdecydowała, że misja IXPE przyniesie największe korzyści naukowe i opracowano dla niej najbardziej realistyczny plan.

IXPE ma wystartować w 2020 roku i będzie kosztowała 188 milionów USD. Odpowiedzialny za nią będzie Martin Weisskopf z Marshall Space Flight Center, budową pojazdu i integracją urządzeń naukowych zajmie się Bell Aerospace, a Włoska Agencja Kosmiczna dostarczy czujniki polaryzacji promieni X.

W ramach Explorers Program odbyło się dotychczas ponad 90 misji, w tym misja Explorer 1 z 1958 roku podczas której odkryto Pasy Van Allena. Założeniem Explorers Program jest częste organizowanie tanich misji badawczych z zakresu astrofizyki i heliofizyki.