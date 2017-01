Internet Explorer kończy rok z olbrzymią stratą

Technologia

Miniony rok był bardzo zły dla przeglądarki Internet Explorer. Pomiędzy lutym a grudniem IE stracił aż połowę użytkowników. Obecnie rynkowe udziały tej przeglądarki wynoszą zaledwie 20,84%. Zdecydowanie zyskała Chrome, do której w lutym należało 36,58% rynku, a obecnie jej udziały sięgnęły 56,43%. Swój stan posiadania utrzymał Firefox. Obecnie przeglądarka Mozilli ma 12,22% udziałów w rynku. Kolejny na liście przeglądarek dla desktopów jest Microsoftowy Edge, jednak jego udziały rosną niezwykle powoli. W lutym należało doń 3,94% rynku, obecnie jest to 5,33%. Sporo straciła Safari. Udziały przeglądarki Apple'a ciągle spadają i od lutego zmniejszyły się z 4,88 do 3,47 procenta.

Safari jest za to niekwestionowanym liderem rynku mobilnego, na którym ma 46,25% udziałów. Na drugim miejscu plasuje się Opera Mini z udziałem sięgającym 29,18%, a na trzecim znajdziemy Android Browser (10,25%).

Większych niespodzianek nie zauważymy ani na rynku systemów operacyjnych dla desktopów, gdzie niepodzielnie rządzi Windows (90,95%), ani na rynku OS-ów dla urządzeń mobilnych. Tam króluje Android (65,87%), a na drugim miejscu jest iOS (29,52%).