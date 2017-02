Wspaniała rzymska mozaika z Leicester

W Leicester na rogu Highcross Street i Vaughan Way odkryto wspaniałą rzymską mozaikę. Archeolodzy znaleźli tez pozostałości domu, w którym znajdowała się mozaika oraz fragmenty rzymskiej ulicy. Prace trwające od listopada 2016 roku są finansowane przez firmę Ingleby, która chce w tym miejscu wybudować apartamenty. Archeolodzy usunęli stamtąd już współczesny gruz oraz wiktoriańską ziemię ogrodową i odsłonili średniowieczne oraz rzymskie zabytki. Dzięki temu dowiedzieli się, w których miejscach fundamenty planowanego budynku mogą zaszkodzić świadectwom przeszłości. Budynek albo zostanie przeprojektowany, albo zabytki zostaną wykopane.

Dotychczas specjaliści odkryli niemal dwie trzecie rzymskiej insuli, kwartału mieszkalnego otoczonego czterema ulicami, ulicę oraz trzy budynki. W jednym z budynków znajdował się cały szereg pokoi umiejscowionych wzdłuż portyku otaczającego ogród. Co najmniej jeden z pokoi miał ogrzewanie podłogowe. Na północ od budynku zidentyfikowano ulicę. Wydaje się, że w czasach rzymski był to cichy zakątek miasta, gdyż nie znaleziono przy niej żadnych dużych budynków. Pewne wskazówki sugerują, że znajdowały się tam ogrody i być może jakieś drewniane budynki. W okolicy znaleziono dowody, że mieszkańcy pracowali z miedzią, być może więc wzdłuż ulicy prowadzono działalność handlową bądź przemysłową.

Po wschodniej stronie wykopalisk odkryto drugi dom. W co najmniej trzech pokojach ułożona była mozaika, a w jednym z nich odkryto fragment mozaiki o wymiarach 2x3 metry. To jeden z największych tego typu zabytków znaleziony w Leicester w ciągu ostatnich 30 lat.

To fantastyczna mozaika. Od dawna nie znaleźliśmy tak dużej i tak dobrze zachowanej mozaiki w Leicester. Jej styl wskazuje, że pochodzi z początków IV wieku naszej ery. Znajdowała się w kwadratowym pokoju. Ma grube granice z czerwonych płytek otaczających centralny szary kwadrat. Na nim znajdują się liczne czerwone dekoracje, w tym swastyka - mówi Matthew Morris z University of Leicester.

Najbardziej intrygujący jest jednak mały budynek w centrum wykopalisk. Ma on dużą piwnicę, a z jednej strony znajdowała się półkolista nisza. Piwnice dość rzadko występują w rzymskich domach. Przeznaczenie tego budynku nie jest jeszcze znane. Może to być pozostałość po dużym ogrzewaniu podłogowym. Wydaje się on być położony w centrum insuli, wśród ogrodów, dawał prywatność od otaczających ulic, a w niszy mógł znajdować się posąg, dlatego też zastanawiamy się, czy nie było to jakieś specjalne pomieszczenie, na przykład świątynia - dodaje Morris.