MIT i IBM zakładają laboratorium sztucznej inteligencji

Jeden z gigantów IT, firma IBM, i najlepsza uczelnia techniczna na świecie, Massachusetts Institute of Technology, powołały do życia MIT-IBM Watson AI Lab, w którym będą prowadzone prace nad rozwojem sztucznej inteligencji.

IBM zainwestuje w ciągu najbliższych 10 lat 240 milionów dolarów w laboratorium, które powstaje na MIT. Jednostka będzie prowadziła badania podstawowe nad sztuczną inteligencją. Jego twórcy liczą też na to, że dokonane zostaną w nim również przełomowe odkrycia posuwające naprzód prace nad SI. Współpraca pomiędzy obiema instytucjami będzie skupiała się na sprzęcie, oprogramowaniu, algorytmach do głębokiego uczenia się, zwiększeniu obecności technologii SI w medycynie czy sektorze bezpieczeństwa, prowadzone będą też badania nad ekonomicznym i etycznym wpływem sztucznej inteligencji na społeczeństwo. W praca zaangażowanych będzie ponad 100 naukowców zajmujących się zagadnieniami SI, a z nowym laboratorium ściśle będzie współpracowało IBM-owskie Research Lab z Cambridge w stanie Massachusetts.

Na czele laboratorium staną Dari Gil, wiceprezes IBM-a ds. badań nad sztuczną inteligencją i komputerami kwantowymi oraz Anantha P. Chandrakasan, dziekan Wydziału Inżynierii MIT.

Twórcy laboratorium są otwarci na propozycje dotyczące badań, które powinny być tam prowadzone. Obecne założenia mówią o czterech obszarach badawczych. W ramach prac nad algorytmami SI powstaną zaawansowane algorytmy do rozumowania i uczenia się, a eksperci stworzą systemy, które wyjdą poza wąskie specjalizacje i będą systemami bardziej ogólnymi zdolnymi do rozwiązywania złożonych zagadnień.

Pod pojęciem badań nad fizyką SI rozumie się prace nad nowymi materiałami, urządzeniami i architekturami zarówno dla komputerów tradycyjnych jak i kwantowych. Na pracach teoretycznych i ich laboratoryjnym zastosowaniu się nie skończy. Ich wyniki będą przekładane na praktyczne zastosowania w medycynie czy cyberbezpieczeństwie. IBM i MIT będą pracowały nad wykorzystaniem SI do zabezpieczania danych medycznych, personalizowania systemu opieki zdrowotnej, analizy obrazu czy opracowaniu optymalnych indywidualnych terapii. Badane będą też ekonomiczne aspekty wpływu SI na ludzkie społeczeństwa, a uczeni będą poszukiwali metod na wykorzystanie sztucznej inteligencji do polepszenia bytu ludzi.

Celem MIT-IBM Watson AI Lab będzie też zachęcanie pracowników i studentów MIT do zakładania przedsiębiorstw, które będą komercjalizowały wyniki badań laboratorium. W ciągu ostatniej dekady na polu sztucznej inteligencji mieliśmy do czynienia z niezwykłym postępem i wzrostem. Mimo to systemy SI wymagają kolejnych innowacji i trzeba pomyśleć nad ich praktycznym wykorzystaniem do rozwiązywania złożonych realnych problemów, mówi John Kelly III, wiceprezes IBM-a.