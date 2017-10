Olbrzymia jaskinia pozwoli na zbudowanie księżycowej bazy?

Najnowsze badania potwierdzają istnienie olbrzymiej jaskini lawowej w regionie Marius Hills na Księżycu. Jaskinie takie mogą stać się w przyszłości zamieszkanymi przez ludzi bazami na Srebrnym Globie.

Żaden człowiek nie przebywał na Księżycu dłużej niż trzy doby. Kombinezony kosmiczne nie wystarczą bowiem, by chronić astronautów przed ekstremalnymi zmianami temperatury, promieniowaniem kosmicznym czy uderzeniami meteorytów. Księżyc nie posiada atmosfery i pola magnetycznego, które chronią nas na Ziemi. Najbezpieczniejszym dla człowieka miejscem na Księżycu mogą być jaskinie lawowe. To naturalne tunele, które formują się, gdy lawa zastyga i sztywnieje, a pod nią wciąż płynie strumień lawy. Czasami strumień przestaje płynąć pozostawiając po sobie pustą jaskinię.

Jeśli chcemy zbudować bazę na Księżycu, musimy wiedzieć gdzie są jaskinie lawowe i jak duże one są. Wiedza na ich temat jest też ważna z punktu widzenia naukowego. Możemy w nich uzyskać nowe typy próbek skał, dane na temat przepływu ciepła czy tektoniki księżycowej, mówi Junichi Haruyama, badacz z japońskiej agencji kosmicznej JAXA.

Naukowcy z JAXA przeanalizowali dane z sondy SELENE. W pobliżu otworu zwanego Marius Hills Skylight zauważyli unikatowy wzorzec echa, który odpowiadał odbiciu się sygnału od powierzchni księżyca oraz od sufitu i podłogi otwartej przestrzeni pod nią. System radarowy SELENE nie jest wyspecjalizowany w poszukiwaniu jaskiń, dlatego też Japończycy porównali jego wskazania z danymi GRAIL. To prowadzona przez NASA misja, której celem jest zdobycie jak najdokładniejszych danych na temat pola grawitacyjnego Księżyca. Dane z GRAIL wskazują na ilość masy na badanym obszarze. W miejscu występowania jaskini wskazują zaś na jej deficyt.

Analizą informacji zajęli się specjaliści z Purdue University. Jaskinia, która byłaby widoczna na obrazie danych grawitacyjnych musiałaby mieć co najmniej kilometr wysokości i szerokości oraz kilkanaście kilometrów długości. Jeśli dane z GRAIL są prawdziwe, to z taką właśnie olbrzymią jaskinią mamy do czynienia z Marius Hills. W jej wnętrzu zmieści się spore miasto.

O istnieniu dużych jaskiń lawowych na Księżycu naukowcy mówili od dawna. Teraz zdobyto mocny dowód potwierdzający te hipotezy. Niewykluczone, że wspomniana jaskinia zostanie wykorzystana szybciej, niż się wydaje. Niedawno odbyło się pierwsze od ponad 20 lat spotkanie amerykańskiego National Space Council, a jego przewodniczący, wiceprezydent Pence, stwierdził: astronauci NASA powrócą na Księżyc, nie tylko po to, by pozostawić na nim flagę i odcisk stopy, ale by stworzyć podstawy do wysłania Amerykanów na Marsa i jeszcze dalej.