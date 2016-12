Historia Windows - od Windows 1.0 do Windows 7

21 października 2009, 22:46

Windows 7 to kolejne już wcielenie flagowego produktu Microsoftu, którego historia obejmuje kilkadziesiąt różnych wersji. Większość posiadaczy komputerów miała do czynienia jedynie z częścią systemów z rodziny Windows. Dlatego też nie będziemy tutaj zajmowali się tak egotycznymi wcieleniami Okien jak Windows for PEN Computing, który zadebiutował w 1992 roku czy odmianami głównych wersji, takimi jak Windows 2000 Datacenter Server. Przypomnimy historię kilku edycji, które zagościły w naszych domach.

Trudne początki

Wszystko zaczęło się 10 listopada 1983 roku, gdy Microsoft ogłosił, że pracuje nad systemem, który będzie oferował graficzny interfejs użytkownika i zapewni wielozadaniowość w komputerach IBM-a. Obiecano, że nowy produkt trafi do sprzedaży w kwietniu 1984 roku.

Początkowo oprogramowanie miało nosić nazwę Interface Manager i miał działać na wszystkich systemach Microsoftu, w tym na uniksowym Xeniksie. Do zmiany nazwy na Windows przekonał Billa Gatesa Rowland Hanson, odpowiedzialny w Microsofcie za marketing.

Gates już w październiku 1983 roku pokazał przedstawicielom IBM-a wersję beta Windows, jednak spotkała się ona z dość chłodnym przyjęciem. Błękitny Gigant, który współpracował z Microsoftem od lat, nie był zachwycony, gdyż jego informatycy pracowali nad systemem Top View. Nota bene, ukazał się on w lutym 1985 roku, wzbogacał DOS-a o wielozadaniowość, ale brakowało mu graficznego interfejsu użytkownika. Miały weń zostać wyposażone kolejne wersje Top View, ale nigdy się one nie ukazały.

Pomimo chłodnej reakcji IBM-a, Gates postanowił kontynuować prace nad Windows. Wcześniej widział apple'owskie Lisę oraz Macintosha i zadał sobie sprawę z potencjału tkwiącego w graficznym interfejsie użytkownika. Jak później wspominał Bill Gates, cała przyszłość firmy została postawiona na jedną kartę. Dla jego firmy mogło się to skończyć katastrofą, tym bardziej, że na rynku istniał już dużo silniejszy Apple, a spodziewano się również, że trzeba będzie konkurować z Xeroksem.

Pierwszy Windows

Microsoft nie dotrzymał obietnicy. Windows 1.0 ukazał się z półtorarocznym poślizgiem i zadebiutował 20 listopada 1985 roku. Do pracy wymagał systemu MS DOS 2.0, dwóch dwustronnych stacji dyskietek lub dysku twardego i 256 kilobajtów pamięci operacyjnej. Gdy ukazał się Windows na rynku istniały już konkurencyjne programy - VisiOn z 1983 roku i GEM (Graphic Enviroment Manager). Pierwszy z nich dość szybko zniknął z rynku, drugi stał się środowiskiem graficznym komputerów Atari ST. Na przeszkodzie w ich rozwoju stanął brak zainteresowania ze strony firm trzecich rozwijaniem oprogramowania dla wspomnianych systemów. Podobny problem miał też i Windows. Nawet Microsoft nie stworzył nań początkowo swojego pakietu MS Office, który był w tym czasie dostępny na komputerach Macintosh. Pierwszym poważnym programem dla Windows był Aldus PageMaker ze stycznia 1987 roku, jednak był on bardzo drogi, a producent zapewniał słabe wsparcie w porównaniu z wersją dla komputerów Apple'a. W tym samym roku Microsoft wydał Excela dla Windows, a później Worda. Ukazał się też Corel Draw dla platformy Microsoftu.

A oto jak Steve Ballmer reklamował Windows 1.0:

Microsoft był zdeterminowany, by kontynuować rozwój Windows, mimo że program już sprowadził nań kłopoty. Jeszcze przed oficjalną premierą oprogramowania z Billem Gatesem skontaktowali się prawnicy Apple'a, którzy ostrzegli go, że Windows narusza prawa autorskie i patenty firmy Jobsa oraz oskarżyli o kradzież tajemnic handlowych. Windows korzystał z podobnych rozwijalnych menu, miał podobny układ okien i obsługiwał mysz. Gates po naradzie z głównym prawnikiem Microsoftu złożył Apple'owi ofertę zakupu licencji na produkty firmy. Umowa została podpisana, a zawarty w niej punkt, przewidujący, iż licencja obejmuje też przyszłe oprogramowanie Microsoftu, był strzałem w dziesiątkę.