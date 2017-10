Widelec do maskowania odgłosów siorbania

Japoński producent makaronu instant opracował widelec, który maskuje odgłosy siorbania.

Choć tradycyjnie siorbanie miało oznaczać pochwałę dla jedzenia, niektórym zaczęło ono przeszkadzać (w mediach społecznościowych mówi się nawet o "makaronowej przemocy").

Inspiracją dla firmy Nissin Food Products były japońskie toalety, które można zaprogramować, by maskując wstydliwe odgłosy, odtwarzały odgłosy spłukiwania.

Widelec ma pokaźne rozmiary: 4,4 cm średnicy i 15,2 cm długości. Wyposażono go w mikrofon wykrywający odgłosy siorbania.

Wynaleźliśmy system detekcji najdelikatniejszego nawet siorbania. Gdy sztuciec odnotuje siorbanie, wysyła sygnał do telefonu komórkowego, który zaczyna odtwarzać dźwięki płynącej wody.

Nissin ma rozpocząć sprzedaż tylko wtedy, gdy do połowy grudnia uda się zgromadzić 5 tys. zamówień. Cena widelca to 14.800 jenów (ok. 130 dolarów).