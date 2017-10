Nie żyje Paul Otellini, były CEO Intela

4 października 2017, 10:24 | Technologia

Paul Otellini, były dyrektor wykonawczy Intela, zmarł we śnie w ostatni poniedziałek. Otellini kierował Intelem w latach 2005-2013, a za jego rządów firma wygenerowała przychody większe niż podczas poprzednich 45 lat.

Otellini był piątym CEO Intela i pierwszym nie inżynierem na tym stanowisku. Wiadomość o jego śmierci jest zaskoczeniem, gdyż mężczyzna miał 66 lat.

Otellini urodził się w San Francisco, gdzie w 1972 roku zyskał tytuł licencjata z ekonomii. Dwa lata później zrobił dyplom MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i w tym samym roku rozpoczął prace w Intelu. Sprawował tam wiele różnych stanowisk, był m.in. dyrektorem Peripheral Components Operation and the Folsom Microcomputer Division. W 1989 roku stanął na czele biura dyrektora wykonawczego Andy'ego Grove'a. W latach 1990-2002 był m.in. wiceprezesem wykonawczym i głównym menedżerem w Intel Architecture Group oraz Sales and Marketing Group.

Jako dyrektor Intela Otellini przeprowadził reorganizację skupiając uwagę firmy na mikroprocesorach i chipsetach dla platform domowych, mobilnych oraz biznesowych. Strategia Otelliniego wzmocniła pozycję Intela kosztem rywalizującej z nim AMD.

Jednak jego rządy nie były samym pasmem sukcesów. Intel nie odniósł takiego sukcesu na rynku mobilnym jak na rynku desktopów i serwerów. Błędem, którego Otellini żałował po przejściu na emeryturę, było też odrzucenie propozycji zaprojektowania i produkcji procesora dla iPhone'a. Oni byli zainteresowani pewnym układem scalonym, chcieli za niego zapłacić konkretną kwotę i ani centa więcej. Ale ta cena była poniżej naszych szacowanych kosztów. Nie podobało mi się to. To nie była rzecz, którą można było masowo produkować, mówił.

Pod względem finansowym rządy Otelliniego były dla Intela sukcesem. W ciągu tych ośmiu lat przychody firmy były wyższe niż w ciągu poprzednich 45, a zysk netto za rządów Otelliniego wyniósł 66 miliardów dolarów, podczas gdy za jego wszystkich poprzedników sięgnął on kwoty 68 miliardów USD.

Po przejściu na emeryturę Otellini zajął się doradzaniem młodym ludziom oraz działalnością charytatywną, wspierają m.in. San Francisco Symphony i San Francisco General Hospital Foundation.