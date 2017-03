NASA i SSL planują wspólną misję na Psyche

NASA połączyła siły z firmą Space Systems Loral i wspólnie planują misję na asteroidę. W ramach Programu Discovery, którego celem jest lepsze zrozumienie Układu Słonecznego poprzez badanie planet, księżyców i innych obiektów, zdecydowano o przeprowadzeniu w przyszłej dekadzie dwóch misji na asteroidy. Budżet każdej z nich ustalono na 450 milionów dolarów. Celem jednej z misji będzie zbudowana z metalu asteroida Psyche.

Metalowe asteroidy to jedne z ostatnich obiektów w Układzie Słonecznym, którym naukowcy jeszcze nie przyjrzeli się z bliska. Badaliśmy już planety skaliste, gazowe olbrzymy, lodowe planety, skaliste asteroidy, komety, ale nigdy nie badaliśmy niczego podobnego do Psyche, mówi profesor Jim Bell z Arizona State University, gdzie pracuje zespół odpowiedzialny za misję. Naukowcy przypuszczają, że Psyche może być jądrem planety, która miliardy lat temu została pozbawiona zewnętrznych skalistych warstw. Jeśli mają rację, to misja na Psyche jest jedynym możliwym sposobem na odwiedzenie jądra planety.

Psyche ma ponad 200 kilometrów średnicy, a dotarcie do asteroidy zajmie 5-7 lat. Kolejny rok będzie trwało zbieranie danych przez pojazd pozostający na orbicie Psyche. Satelita badający asteroidę zostanie wyposażony w kamerę, wykrywacz promieniowania gamma, który pozwoli na określenie składu asteroidy, oraz w magnetometr do pomiaru pola magnetycznego. Budową satelity o wymiarach busa zajmie się Jet Propulsion Laboratory we współpracy ze Space Systems Loral (SSL), firmą, która ma 60-letnie doświadczenie w budowie i wystrzeliwaniu satelitów. SSL wygrała w styczniu przetarg o wartości 127 milionów dolarów.

Początek misji na Psyche zaplanowano na rok 2023.