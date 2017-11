Qualcomm nie zgodzi się na przejęcie przez Broadcom?

W mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, z których wynika, że Qualcomm odrzuci ofertę Broadcoma, który zaoferował 130 miliardów dolarów za przejęcie Qualcomma. Zarząd przedsiębiorstwa miał uznać, że oferowana cena jest zbyt niska. To potwierdza opinie analityków, którzy zaraz po ogłoszeniu oferty przez Broadcoma mówili, że co prawda oferowana kwota jest rekordową w historii przejęć w IT, jednak to zbyt mało.

Zdaniem mediów dyrektor wykonawczy Qualcommu Steven Mollenkopf uważa, że kwota 70 USD za akcję jest zbyt niska i nie uwzględnia niepewności związane z decyzjami urzędów monopolowych odnośnie zgody na transkację. Dyrektor Broadcomu Hock Tan oświadczył, że będzie walczył o przejęcie konkurenta.

Obecnie Qualcomm jest zaangażowany w spór sądowy z Apple'em dotyczący kwestii patentowych i próbuje domknąć warte 38 miliardów dolarów przejęcie firmy NXP Semiconductor NV. Broadcom chce przejąć Qualcomma niezależnie od tego, czy umowa o przejęciu NXP zostanie zrealizowana.