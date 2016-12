Doustna szczepionka przeciwko salmonellozie

20 grudnia 2016, 15:09 | Medycyna

Powstała doustna szczepionka przeciwko bakteriom wywołującym salmonellozę.

Wcześniej naukowcy z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Teksańskiego w Galveston opracowali potencjalne szczepionki przeciwko 3 zmutowanym wersjom Salmonella Typhimurium (Typhimurium to jeden z serowarów podgatunku Salmonella enterica). Wtedy aplikowano je myszom w postaci zastrzyku.

Podanie doustne to jednak najprostszy i najmniej inwazyjny sposób na ochronę ludzi przed zakażeniami. Doustne przyjęcie szczepionki daje też dodatkową korzyść w postaci wykorzystania tej samej ścieżki dostania się do organizmu co w przypadku bakterii.

W obecnym badaniu analizowaliśmy reakcje odpornościowe myszy, którym podano doustną szczepionkę i śmiertelną dawkę bakterii Salmonella. Odkryliśmy, że podane doustnie szczepionki zapewniały silną odporność [...] - opowiada prof. Ashok Chopra.

Obecnie nie ma szczepionek przeciwko zatruciu salmonellą. W terapii stosuje się antybiotyki, ale widoczna jest szybko narastająca lekooporność. Innym problemem jest to, że bakterie z rodzaju Salmonella można wykorzystać jako broń biologiczną; do tego typu zdarzenia doszło w Oregonie, gdzie sekta zatruła bary sałatkowe. Zachorowało wtedy ok. 1000 osób.