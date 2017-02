Loty kosmiczne wywołują zmiany mikrobiomu

2 godz. temu | Zdrowie/uroda

Badając mikrobiom jelitowy Scotta i Marka Kellych, bliźniąt jednojajowych będących amerykańskimi astronautami, naukowcy stwierdzili, że podróże kosmiczne wywołują pewne konkretne zmiany w jego składzie.

W czasie, gdy Scott spędził prawie rok w przestrzeni kosmicznej, Mark pozostawał na Ziemi.

Widać zmiany związane z lotem kosmicznym, które zanikają po powrocie na Ziemię - opowiada prof. Fred W. Turek z Northwestern University.

To dopiero początek badań, [...] nie mamy więc pojęcia, co takiego jest w lotach kosmicznych, że prowadzi to do zmian mikrobiomu [i co to oznacza] - dodaje prof. Martha H. Vitaterna.

Turek podkreśla, że jego zespół, w skład którego wchodzą także specjaliści ze Szkoły Medycznej Rush University oraz Uniwersytetu Illinois w Chicago, będzie współpracować z pozostałymi 9 zespołami Twins Study NASA (studium koncentruje się na 4 kategoriach, w ramach których prowadzi się 10 badań). Dzięki temu powinno się udać stworzyć bardziej kompletny obraz skutków długotrwałych misji kosmicznych. Wnioski pomogą w ochronie zdrowia astronautów, a także poprawie zdrowia ludzi tu, na Ziemi.

Profesor Turek opowiedział o wstępnych wynikach na dorocznym warsztacie, który odbył się w zeszłym tygodniu w Galveston.

Porównując mikrobiom Scotta w warunkach mikrograwitacji w czasie Rocznej Misji (Year Long Mission), kiedy to spędził on na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 342 dni, do mikroflory jelitowej przebywającego na Ziemi Marka, naukowcy zauważyli, że w przewodzie pokarmowym Scotta zmienił się stosunek bakterii typu Firmicutes i Bacteroidetes. Po powrocie na Ziemię wszystko wróciło do wartości sprzed lotu. Fluktuacje tych samych grup bakterii obserwowano także u Marka, ale nie były one tak duże jak u jego brata.

Co ciekawe, podczas pobytu w kosmosie u Scotta nie stwierdzono zmian w różnorodności, a więc w liczbie gatunków bakterii mikrobiomu. We wszystkich punktach czasowych bracia różnili się w zakresie populacji wirusów, bakterii i grzybów, ale tego się można spodziewać, badając różnych ludzi, nawet bliźnięta.

Vitaterna dodaje, że w nadchodzących miesiącach naukowcy przeprowadzą pogłębione analizy (z uwzględnieniem wyników innych zespołów). Na razie nie widzimy jednak niczego alarmującego czy strasznego - wydaje się, że bracia obaj Kelly mają zdrowe mikrobiomy.