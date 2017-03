NASA będzie trenowała astronautów w wirtualnej rzeczywistości

27 marca 2017, 13:34 | Astronomia/fizyka

Zanim trafią na Międzynarodową Stację Kosmiczną astronauci przechodzą intensywny trening. Dotychczas głównymi sposobami szkolenia są treningi podwodne i loty w samolocie, gdzie uzyskuje się chwilowe zmniejszenie oddziaływania grawitacji. Jednak dzięki rozwojowi techniki już wkrótce dostępne stanie się trzecia metoda szkolenia – treningi w wirtualnej rzeczywistości.

NASA podpisała umowę z Epic Games na wykorzystanie silnika Unreal, znanego przede wszystkim z gier wideo. NASA użyje go do przygotowania nowych narzędzi do trenowania astronautów. Zanurzymy użytkownika w wirtualnym świecie 3D i nakażemy mu wykonywać zadania w różnych warunkach – wyjaśnia inżynier NASA Matthew Noyes. Im bardziej realistyczny jest trening, tym szybciej reagujesz w świecie rzeczywistym, w sytuacjach krytycznych. A to może ocalić misję, a nawet twoje życie – dodaje.

Dzięki wirtualne rzeczywistości astronauci mogą dokładnie zapoznać się z ISS i oswoić z tamtejszym środowiskiem. A jako, że NASA dokładnie wie, jak wygląda Stacja, może stworzyć bardzo realistyczne otoczenie i pokazać, jak w warunkach braku grawitacji zachowują się znajdujące się tam przedmioty.

Oczywiście pokazanie wirtualnego otoczenia to jedna sprawa, a zapewnienie odczuwania nieważkości to coś zupełnie innego. Noyes nie wyklucza, że wirtualna rzeczywistość zostanie połączona z Active Response Gravity Offload System (ARGOS), urządzeniem, za pomocą którego astronauci są na taśmach utrzymywani w powietrzu i mają w takiej pozycji wykonywać zadania.

Wirtualna rzeczywistość ma olbrzymią zaletę, której nie da się przecenić. Może być ona współdzielona przez wielu użytkowników, możliwy jest zatem jednoczesny trening wielu osób z różnych krajów i sprawdzenie, w jaki sposób ze sobą współpracują.

NASA wykorzysta wirtualną rzeczywistość jako dodatkowe narzędzie uzupełniające. Jednak rozwój technologii daje coraz więcej możliwości. Wiele firm pracuje nad technologiami VR, także tymi wykorzystywanymi w kosmosie. Na przykład jedno z brytyjskich przedsiębiorstw pracuje nad technolgią, która pozwala na symulowanie zdalnego pilotowania robotów za pomocą ruchów własnego ciała.