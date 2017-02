Żelowa antykoncepcja dla mężczyzn

Nowy środek antykoncepcyjny dla mężczyzn, który po wstrzyknięciu do nasieniowodów tworzy hydrożel stanowiący fizyczną barierę dla plemników, pomyślnie przeszedł testy na samcach makaków.

W zeszłym roku Vasalgel był testowany na królikach. Naukowcy sądzą, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, kiedyś żel może się stać alternatywą dla wazektomii.

Podczas badań na 16 dorosłych samcach, które były trzymane z samicami w wieku rozrodczym, wykazano, że metoda zapewnia długotrwałą i niezawodną antykoncepcję (nie odnotowano ani jednej ciąży).

Co istotne, wykazaliśmy, że umieszczenie Vasalgelu jest bezpieczne i powoduje mniej powikłań niż wazektomia - opowiada dr Catherine VandeVoort z Narodowego Kalifornijskiego Centrum Badań Naczelnych.

Specjalistka dodaje, że wcześniejsze badania na królikach pokazały, że metoda jest odwracalna. "Choć rewazektomia również jest możliwa, technicznie procedura zespolenia nasieniowodów jest trudna, a późniejszy wskaźnik płodności pacjentów często bywa bardzo niski".

Podczas ostatniego studium Vasalgel wprowadzono do nasieniowodów 16 samców makaka. Przed powrotem do stada przez tydzień stan zdrowia małp ściśle monitorowano. Następnie "pacjentów" umieszczano na dużych wybiegach, gdzie znajdowało się 10-30 zwierząt, w tym niemowlęta, osobniki młodociane i dorosłe. W każdej grupie umieszczono od jednego do trzech samców z Vasalgelem. Rezusy mieszkały razem przez jeden sezon rozrodczy (około 6 miesięcy). Normalnie spodziewany wskaźnik ciąż dla płodnych samic wynosiłby w takich warunkach aż ok. 80%, tutaj nie odnotowano jednak ani jednego poczęcia.

U jednego samca wystąpiły objawy ziarniniaka nasiennego. Po wazektomii powikłanie to jest o wiele częstsze i występuje u ok. 60% mężczyzn i 15% makaków.