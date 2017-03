Wielki Zderzacz Hadronów zauważył wyjątkowo liczną grupę cząstek

W Wielkim Zderzaczu Hadronów zaobserwowano zestaw pięciu cząstek w czasie analizy pojedynczego rozpadu. Zwykle w takiej sytuacji nie obserwuje się aż tylu nowych stanów.

Obserwowane cząstki to stany wzbudzone barionu Omega-c-zero, Ω c 0. Składa się on z trzech kwarków, dwóch kwarków dziwnych i jednego powabnego. Ω c 0 rozpada się barion Xi-c-plus, Ξ c +, złożony z kwarków powabnego, dziwnego i górnego oraz kaon K-. Następnie Ξ c + rozpada się w proton p, kaon K- i pion π+.

Naukowcy z eksperymentu LHCb analizując trajektorie i energie przebiegu rozpadu zauważyli, że jego trakcie pojawiło się pięć stanów wzbudzonych barionu Ω c 0: Ω c (3000)0, Ω c (3050)0, Ω c (3066)0, Ω c (3090)0 and Ω c (3119)0. Liczby w nawiasach oznaczają energię cząstek w megaelektronowoltach (MeV).

W kolejnym etapie badań naukowcy chcą określić liczby kwantowe nowych cząstek. Pozwolą im one określić ich wielkości fizyczne, takie jak pęd, moment pędu czy spin oraz opisać ich teoretyczne znaczenie. Fizycy mają nadzieję, że dzięki temu lepiej zrozumieją w jaki sposób kwarki łączą się w barion i zdołają opisać zależności pomiędzy kwarkami, co może okazać się przydatne przy badaniach i opisywaniu stanów składających się z wielu kwarków, jak tetra- i pentakwarki.