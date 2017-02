Creators Update to nie jedyna w tym roku duża aktualizacja Windows 10

W bieżącym roku czekają nas nie jedna a dwie duże aktualizacje Windows 10. Dotychczas wiedzieliśmy, że w kwietniu Microsoft opublikuje Creators Update. W jej ramach do najnowszego OS-u trafi wiele nowych funkcji, a koncern z Redmond szczególnie mocno chwali się całkowicie nowym Paintem 3D oraz wbudowanym w system wsparciem dla okularów do wirtualnej rzeczywistości. Teraz dowiedzieliśmy się, że nie będzie to jedyna tegoroczna duża aktualizacja Windows.

Już po Creators Update a przed końcem roku ma pojawić się Redstone 3. O nowej aktualizacji niewiele wiadomo, ponad to, że jej celem stanie się interfejs Windows 10. Po zainstalowaniu ma być on bardziej spójny, prostszy i pojawić się w nim ma więcej animacji. Windows 10 Redstone 3 ma również domyślnie wspierać microsoftowe HoloLens. Na razie nie wiadomo, kiedy w nasze ręce trafi Redstone 3. Raczej nie będzie to szybko po Creators Update, zatem można przypuszczać, że poczekamy na nią do ostatniego kwartału bieżącego roku.