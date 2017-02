Microsoft przypomina o kończącym się wsparciu dla Visty

6 godz. temu | Technologia

Microsoft zaczął ostrzegać użytkowników Windows Visty, że wkrótce kończy się okres wsparcia dla tego systemu. Użytkownicy Visty, którzy korzystają z Microsoft Security Essentials otrzymują powiadomienia na swoje komputery.

Windows Vista zadebiutowała 30 stycznia 2007 roku. Była następcą Windows XP. System nigdy nie odniósł sukcesu. Pomimo początkowych pozytywnych opinii użytkownicy szybko mieli dość mechanizmu User Account Control (UAC), który bez przerwy zasypywał ich najróżniejszymi ostrzeżeniami, przeszkadzając w wygodnym korzystaniu z komputera. Viście nie pomógł też fakt, że miał zastąpić niezwykle popularnego XP. Nigdy się to nie udało, a obecny udział Windows Visty w rynku desktopów wynosi od 0,8 do 1,2 procenta. To jednak oznacza, że system ten wciąż działa na milionach komputerów. Tymczasem wsparcie dla niego kończy się 11 kwietnia bieżącego roku. Po tej dacie użytkownicy Visty nie będą otrzymywali żadnych poprawek, zatem ich maszyny będą coraz bardziej narażone na atak.

Osoby korzystające z Windows Visty powinny zainstalować nowszy system operacyjny. Najłatwiejsza będzie aktualizacja do Windows 7, gdyż przejście na Windows 8.1 lub Windows 10 będzie wymagało czystej instalacji. Ci, którzy z jakichś powodów nie mogą lub nie chcą zmieniać systemu operacyjnego, powinni po 11 kwietnia zrezygnować z korzystania z Internet Explorera, ustawić UAC na najwyższy poziom, usunąć programy, które nie są aktualizowane przez ich producentów oraz zainstalować oprogramowanie zabezpieczające. Wszystkie te kroki to jednak tylko półśrodki, a najlepszym rozwiązaniem jest zmiana systemu na nowszy.