Sposób na dengę? Roprzestrzenianie komarów zarażonych bakteriami Wolbachia

31 maja 2017, 13:09 | Medycyna

Komary Aedes aegypti zarażone bakteriami z rodzaju Wolbachia w znacznie mniejszym stopniu przenoszą wirusy wywołujące dengę (DENV).

Dotąd nie było wiadomo, jak w bezpieczny sposób rozprzestrzeniać wolbachię w populacjach miejskich komarów. Michael Turelli z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis i naukowcy pracujący w programie prof. Scotta O'Neilla "Wyeliminować dengę" doszli jednak do wniosku, że sprawdzi się strategiczne uwalnianie zainfekowanych bakteriami komarów w dużych miastach.

Organizacja non-profit Eliminate Dengue Program wypróbowuje zupełnie nowe podejście do walki z dengą. Chodzi o pozyskiwanie bakterii, które zakażają komary i zmniejszają ich zdolność do transmitowania wirusów.

W Cairns w Queensland naukowcy wypuszczali zakażone wolbachiami dorosłe A. aegypti w 3 rejonach przylegających do nadającego się dla nich habitatu. Dwa z nich były dość duże (miały powierzchnię ok. 1 i 0,5 km2), a trzeci mały (ok. 1/10 km2). Uwolniono na nich, odpowiednio, ponad 130 tys., 286 tys. i 35 tys. zakażonych bakteriami komarów. Specjaliści monitorowali rozprzestrzenianie wolbachii w populacji A. aegypti przez 2 lata, łapiąc owady i testując je pod kątem obecności bakterii.

Turelli i inni stwierdzili, że na większych stanowiskach zainfekowane komary rozprzestrzeniały się z prędkością ok. 100-200 m rocznie. Po 2 latach nie było jednak dowodów, by coś się zadziało na mniejszym obszarze. Wygląda więc na to, że o ile stanowisko jest wystarczająco duże, strategiczne uwalnianie komarów może przekształcić populację komarów w mieście.

Rozprzestrzenianie zachodziło z niewielką prędkością, ale stale. Naukowcy zauważyli, że mogą je spowalniać bariery: drogi, lasy czy rzeki.

Naukowcy wyjaśniają, że wolbachie są transmitowane między pokoleniami za pośrednictwem jaj. Zakażona samica produkuje mniej jaj niż samica zdrowa. Jeśli zdrowy samiec spółkuje z zainfekowaną samicą, obumierają wszystkie jej jaja. W tym samym czasie wolbachie hamują wszystkie inne bakterie i wirusy w komarze, w tym DENV.