Najdłuższe rzęsy na świecie mierzą 12,4 cm

Gdy 28 czerwca 2016 r. przedstawiciel Księgi rekordów Guinnessa zmierzył rzęsy You Jianxii z Szanghaju, okazało się, że najpokaźniejsze z nich mają aż 12,4 cm. Jak można się domyślić, Chinka pobiła wszystkich na głowę i została oficjalnie uznana za zdobywczynię tytułu osoby z najdłuższymi rzęsami. Wydawcy edycji Księgi na 2018 r. przyznają, że kategoria "najdłuższe rzęsy na świecie" była jedną z najbardziej obleganych; zgłosiło się bowiem ponad 500 chętnych do przejęcia "korony".

You Jianxia, była dyrektor funduszu inwestycyjnego, mówi, że jej rzęsy nie zawsze były takie długie. Wg niej, wpłynęła na to zmiana stylu życia (w 2013 r. zrezygnowała z biznesu na rzecz hodowli róż). Wtedy właśnie zauważyła, że rzęsy w lewym oku znacznie się rozrosły.

Urodzona w 1968 r. Chinka dba, by żadna z rzęs się nie ułamała i twierdzi, że nadzwyczajna długość w niczym jej nie przeszkadza. Długie rzęsy to coś wspaniałego. Symbolizują zdrowie i długowieczność. Są częścią mnie i zawsze o nie dbałam, delikatnie myjąc twarz, by ich przypadkowo nie uszkodzić.