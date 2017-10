Już godzina ćwiczeń tygodniowo chroni przed depresją

Regularne ćwiczenia o dowolnej intensywności zabezpieczają przed depresją. Co więcej, wystarczy zaledwie godzina ruchu tygodniowo. Korzyści zdrowotne są widoczne bez względu na wiek czy płeć.

Międzynarodowy zespół naukowców wyliczył, że gdyby ludzie przeznaczali na aktywność fizyczną godzinę tygodniowo, można by zapobiec 12% przypadków depresji.

Wiemy od jakiegoś czasu, że ćwiczenia odgrywają pewną rolę w terapii depresji, ale po raz pierwszy udało się oszacować liczbowo prewencyjny potencjał aktywności ruchowej [...] - opowiada prof. Samuel Harvey z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii.

Nadal próbujemy ustalić, czemu ćwiczenia działają ochronnie, ale myślę, że chodzi o łączny wpływ różnych korzyści fizycznych i społecznych [...].

Autorzy publikacji z American Journal of Psychiatry wykorzystali dane 33.908 dorosłych Norwegów, zebrane w ramach Health Study of Nord-Trøndelag County. Na początku studium zdrowych ludzi poproszono, by określili częstość podejmowania aktywności fizycznej oraz jej natężenie (bez utraty tchu czy spocenia; z utratą tchu i poceniem; do wyczerpania). Później ochotnicy wypełniali kwestionariusz dot. lęku i depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale).

Akademicy wzięli poprawkę na czynniki, które mogłyby wpływać na związek między ćwiczeniami i chorobami psychicznymi, w tym na czynniki demograficzne, zażywanie środków psychoaktywnych, wskaźnik masy ciała (BMI), świeżo zdiagnozowane choroby fizyczne czy postrzegane wsparcie społeczne.

Okazało się, że w przypadku osób, które na starcie wspominały, że w ogóle nie ćwiczą, ryzyko wystąpienia depresji było o 44% wyższe niż w grupie ćwiczącej 1-2 godz. tygodniowo. Nie stwierdzono, by ćwiczenia (czy ich intensywność) wpływały jakoś na ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych.