Suplementy z omega-3 zmniejszają ryzyko dziecięcej astmy

5 godz. temu | Zdrowie/uroda

Przyjmowanie w ciąży suplementów z kwasami omega-3 może niemal o 1/3 zmniejszyć ryzyko astmy u dziecka.

Za raportu opublikowanego w New England Journal of Medicine wynika, że w przypadku kobiet, którym w 3. trymestrze przepisano suplementy z 2,4 g długołańcuchowych kwasów omega-3, ryzyko astmy u dziecka spadało o 31%.

Naukowcy z Uniwersytetu w Waterloo oraz Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) przypominają, że długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3, do których należą m.in. kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA), odgrywają kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej.

Od dawna podejrzewaliśmy, że istnieje związek między przeciwzapalnymi właściwościami długołańcuchowych kwasów omega-3, ich niskim spożyciem w ramach zachodniej diety i rosnącym wskaźnikiem dziecięcej astmy. To badanie udowadnia, że zjawiska te są naprawdę znacząco powiązane - podkreśla prof. Hans Bisgaard.

Naukowcy posłużyli się metodami analitycznymi opracowanymi na Uniwersytecie w Waterloo, by ustalić poziomy EPA i DHA we krwi ciężarnych. Jak można się domyślić, kobiety, u których poziomy EPA i DHA były na początku studium najniższe, najbardziej skorzystały na suplementacji. W przypadku ich dzieci ryzyko względne astmy spadało aż o 54%.

Akademicy analizowali próbki krwi 695 Dunek w 24. tygodniu ciąży i tydzień po porodzie. Losy ich dzieci śledzono przez 5 lat.

Obecnie 1 na 5 dzieci cierpi na astmę i schorzenia pokrewne jeszcze przed wiekiem szkolnym. Teraz mamy [już jednak] sposób na poprawę tych statystyk - podsumowuje Bisgaard.