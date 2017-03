Zanieczyszczenie powietrza zmniejsza wrażliwość na antybiotyki

2 godz. temu | Zdrowie/uroda

Zanieczyszczenie powietrza zmienia zachowanie bakterii i ich potencjał w zakresie powodowania chorób. Naukowcy z Uniwersytetu w Leicester odkryli, że zanieczyszczenie powietrza bezpośrednio wpływa na bakterie wywołujące infekcje dróg oddechowych, np. na dwoinki zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae), zwiększając ich potencjał infekcyjny. Oddziałuje to także na skuteczność antybiotyków.

Naukowcy badali, jak zanieczyszczenie wpływa na bakterie żyjące w/na naszych ciałach, a zwłaszcza w drogach oddechowych: nosie, gardle i płucach.

Głównym składnikiem zanieczyszczenia powietrza jest czarny węgiel. Powstaje on przy niepełnym spalaniu paliw kopalnych, biomasy i biopaliw. Badania pokazują, że zmienia on sposób, w jaki bakterie rosną i tworzą społeczności. To z kolei może wpływać na ich przeżywalność na nabłonku dróg oddechowych, a także na zdolność ukrywania się i walki z układem odpornościowym.

Przy każdym oddechu wszyscy ludzie na świecie stykają się z zanieczyszczeniami powietrza. [...] Musimy zrozumieć, co się w związku z tym z nami dzieje, w jaki sposób to nam szkodzi i jak można zahamować tego skutki - podkreślają doktorzy Shane Hussey i Jo Purves.

Badania koncentrowały się na gronkowcu złocistym (Staphylococcus aureus) i dwoince zapalenia płuc, które wywołują choroby dróg oddechowych i wykazują wysoki poziom lekooporności.

Okazało się, że czarny węgiel zmienia tolerancję antybiotyków w społecznościach gronkowca złocistego i znacząco zwiększa oporność dwoinek zapalenia płuc na penicylinę.

Eksperymenty pokazały także, że pod wpływem czarnego węgla S. pneumoniae rozprzestrzeniały się z nosa do dolnych dróg oddechowych, co stanowi kluczowy etap rozwoju choroby.

Interdyscyplinarny zespół, którego artykuł ukazał się w piśmie Environmental Microbiology, podkreśla, że rozwój megamiast ze skrajnymi poziomami zanieczyszczenia stanowi poważny czynnik ryzyka, zagrażający zdrowiu ludzi z różnych stron świata.

Zanieczyszczeniu przypisuje się co najmniej 7 mln zgonów rocznie.