Odkryto nowy mechanizm cukrzycy typu 2.

Szwedzcy naukowcy opisali nowy mechanizm rozwoju cukrzycy typu 2. Zespół Andersa Rosengrena z Sahlgrenska Academy wykazał, że w pewnych warunkach produkujące insulinę komórki beta przechodzą regresję, stają się niedojrzałe i źle funkcjonują.

Gdyby można było wpłynąć na przebieg zdarzeń na poziomie komórkowym i odtworzyć własne [...] mechanizmy regulacyjne organizmu, w porównaniu do iniekcji z insuliny, dałoby się dokładniej dostosowywać poziom cukru - podkreśla Rosengren.

Od dawna wiadomo, że w cukrzycy typu 2. szwankują komórki wytwarzające insulinę. Organizm nie dostaje odpowiednich ilości hormonu i poziom glukozy we krwi rośnie. Jedna z teorii wyjaśniających patogenezę wskazuje, że liczba komórek beta spada. Druga sugeruje, że upośledzeniu ulega ich funkcja. Co ciekawe, wyniki uzyskane przez Szwedów stanowią ich połączenie. Okazuje się bowiem, że komórki beta cofają się w rozwoju i stają się niedojrzałe. Zjawisko to zmniejsza zaś liczbę funkcjonalnych komórek.

Posługując się 124 próbkami tkanek (41 pozyskano od osób z cukrzycą typu 2.), naukowcy mogli określić, jakie zmiany genetyczne w komórkach w największym stopniu wpływają na przebieg choroby.

Tłumacząc wyniki, Rosengren ucieka się do porównań z lotnictwem. Wszystkie porty lotnicze są połączone w dużą sieć. Zaburzenie działania w kluczowym węźle, takim jak lotnisko we Frankfurcie, jest o wiele poważniejsze niż kłopoty w Göteborgu. Na takiej właśnie zasadzie szukaliśmy hubów, czyli kluczowych genów, i głównych połączeń. Z niemal 3 tys. genów zmienionych w cukrzycy, 168 można opisać jako geny Frankfurtu. Na nich się skupiliśmy.

Dalsze badania wykazały, że gen SOX5, o którym wcześniej nie mówiło się w kontekście cukrzycy, ma wpływ na jej przebieg. Jeśli eksperymentalnie wyciszy się i wyłączy SOX5, działanie 168 genów ulega pogorszeniu i spada dojrzałość komórki. Gdy aktywność SOX5 się zwiększy, podobne zjawisko zachodzi także w przypadku 168 genów, przez co dostawy insuliny się normalizują.

Rosengren uważa, że nie trzeba będzie długo czekać na leki odtwarzające dojrzałość komórek beta. Niewykluczone, że już istnieją i są lekami na inne choroby.

Autorzy publikacji z pisma Nature podkreślają, że nie wolno zapominać o roli trybu życia w rozwoju cukrzycy. Obecne badania pokazują, że aktywność SOX5 spada przy niezdrowym odżywianiu lub gdy człowiek za mało się rusza.