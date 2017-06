Cyberatak na brytyjski parlament

Brytyjski parlament padł ofiarą cyberataku, którego celem były konta pocztowe chronione słabymi hasłami. W wyniku ataku część komunikacji została sparaliżowana, a parlamentarzyści stracili dostęp do swoich e-maili. Utrata dostępu nie była jednak bezpośrednio spowodowana działaniem przestępców.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci zdecydowały, że w celu powstrzymania ataku konieczne jest odcięcie dostępu do systemu pocztowego z zewnątrz. Dlatego też parlamentarzyści mogli logować się do kont pocztowych wyłącznie z budynków parlamentu.

Jak donosi prasa, atak rozpoczął się już w piątek i trwał do niedzieli. Nastąpił on dwa dni po tym, jak Times of London poinformował, że na jednym z rosyjskich forów hakerskich zaoferowano hasła do 8000 kont pocztowych należących do członków brytyjskiego parlamentu, agend rządowych i do policji.

Izba Gmin oznajmiła, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa parlamentarnego systemu komputerowego współpracuje z National Cyber Security Centre.