Cynamonowy sposób na termogenezę

14 godz. temu | Zdrowie/uroda

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan rozszyfrowali, w jaki sposób składnik cynamonu może pomóc w walce z otyłością.

Wcześniej akademicy zaobserwowali, że aldehyd cynamonowy (cynamal), który występuje m.in. w olejku cynamonowym, wydaje się chronić myszy przed hiperglikemią, czyli zbyt wysokim poziomem cukru we krwi. Nie wiadomo było jednak, jakie mechanizmy leżą u podłoża tego zjawiska.

Amerykanie postanowili więc sprawdzić, na czym polega działanie cynamalu i czy podobne efekty występują u ludzi. Okazało się, że aldehyd cynamonowy wpływa bezpośrednio na adipocyty, stymulując je do spalania energii na drodze termogenezy.

Ekipa prof. Jun Wu badała komórki tłuszczowe pobrane od osób w różnym wieku, z różnych grup etnicznych i z różnymi wskaźnikami masy ciała (BMI). Naukowcy zaobserwowali, że pod wpływem cynamalu w adipocytach wzrastała ekspresja kilku genów, w tym enzymów nasilających metabolizm lipidów. Rósł także poziom Ucp1 i Fgf21 - ważnych białek regulatorowych, odpowiedzialnych za termogenezę.

Dopiero ostatnio problemem stał się nadmiar energii. Na przestrzeni ewolucji było przeważnie dokładnie odwrotnie i trzeba było sobie radzić z niedostatkami energetycznymi. To dlatego np. wszystkie energochłonne procesy są wyłączone, gdy tylko organizm przestaje ich potrzebować.

W związku z narastającą epidemią otyłości naukowcy szukają sposobów na aktywowanie w adipocytach termogenezy i spalania tłuszczów. Jednym z nich może być właśnie cynamal. Ponieważ cynamon to popularna przyprawa, bardzo często wykorzystywana przez przemysł spożywczy, niewykluczone, że pacjentów będzie łatwiej przekonać do takich terapii niż do tradycyjnych leków.

Cynamon jest częścią ludzkiej diety od tysięcy lat i generalnie ludzie go lubią. Jeśli dodatkowo może chronić przed otyłością [...], lista jego korzystnych właściwości się wydłuży.

W niedalekiej przyszłości naukowcy chcą sprawdzić, w jaki sposób najlepiej wykorzystać właściwości cynamalu, nie wywołując przy tym skutków ubocznych.