Lepiej wsłuchiwać się w emocje niż je oglądać

Ludzie trafniej odczytują emocje innych, kiedy słuchają, nie patrząc.

Nasze badanie sugeruje, że poleganie na połączeniu wskazówek słuchowych i wzrokowych [wyglądzie twarzy] lub wyłącznie na wskazówkach społecznych nie jest najlepszą strategią trafnego rozpoznawania emocji czy intencji innych ludzi - opowiada dr Michael Kraus z Uniwersytetu Yale.

W serii 5 eksperymentów wzięło udział ponad 1800 osób. Badani sami wchodzili w interakcję albo prezentowano im interakcję dwóch innych osób. Czasem ochotnicy mogli tylko słuchać. Niekiedy tylko widzieli, co się dzieje, ale niczego nie słyszeli. Część badanych miała zaś dostęp i do wskazówek słuchowych, i wzrokowych. W jednym przypadku psycholodzy zastosowali jeszcze inny zabieg - zapis spotkania odczytywał syntetyzator mowy.

Okazało się, że ludzie, którzy tylko słuchali, przeważnie trafniej identyfikowali emocje. Wyjątkiem od tej reguły byli ochotnicy z wariantu z "komputerowym głosem", w przypadku których dokładność identyfikacji emocji była najgorsza.

Ponieważ większość studiów nad rozpoznawaniem emocji skupiała się na roli wskazówek z twarzy, uzyskane wyniki otwierają nowy obszar badań. Myślę, że odniesienie tych ustaleń do metod badania emocji przez psychologów może dać ciekawe rezultaty. Wiele testów inteligencji emocjonalnej bazuje na trafnej percepcji twarzy. My zaś stwierdziliśmy, że być może ludzie zwracają zbyt dużą uwagę na twarz, tymczasem głos przekazuje gros informacji koniecznych do dokładnego rozpoznania stanów wewnętrznych innych. Nasze wyniki sugerują, że powinniśmy się w większym stopniu skupiać na analizowaniu wokalizacji emocji.

Kraus podejrzewa, czemu głos sprawdza się lepiej niż komunikacja łączona. Po pierwsze, mamy większą wprawę w maskowaniu emocji pewnymi wyrazami twarzy. Po drugie, większa ilość informacji nie zawsze oznacza lepszą trafność. W końcu nie od dziś psycholodzy poznawczy wiedzą, że jednoczesne angażowanie się w dwa zadania (np. patrzenie i słuchanie) upośledza wykonanie obu.