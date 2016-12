Cuchnąca przypadłość

12 stycznia 2009, 23:38

W filmie pt. "Mulan 2" jest scena, gdzie główna bohaterka pyta swojego narzeczonego, dlaczego ten zakrywa usta ręką. W odpowiedzi słyszy: żeby mi nie kopało z paszczy! "Kopanie z paszczy" czyli inaczej nieświeży oddech. Przypadłość, której nikt z nas nie lubi (poza pewnymi, dziwnymi wyjątkami), a której niemal każdy z nas w życiu doświadczył. Dotyczy zarówno tych, którzy mają problemy zdrowotne z jamą ustną, jak i osób nie dotkniętych tym problemem. Obecnie prowadzone są szersze badania nad tą przypadłością.

Zjawisko nieświeżego oddechu, znane jest od bardzo dawna i w przypadkach długotrwałych nazywane jest halitozą. Nazwa pochodzi od łacińskiego halitus oraz greckiego przyrostka -osis, oznaczającego nieprawidłowość, stan nieprawidłowy. Halitozologia (jeżeli można tak powiedzieć) dotyka różnych płaszczyzn i dziedzin nauki. Możemy do nich zaliczyć bakteriologię, chemię, fizjologię czy psychologię. Naukowcy oceniają, że około 90% przypadków nieświeżego oddechu ma swoją przyczynę, co oczywiste, w jamie ustnej. Odpowiedzialność spada w tym przypadku na utlenianie produktów metabolizmu bakterii. Jak wszyscy wiemy, w jamie ustnej żyją setki gatunków bakterii posiadających różne preferencje pokarmowe. Większość z nich, głównie beztlenowych, metabolizuje białka. Produkty ich rozkładu potrafią być nierzadko cuchnące. Należą do nich: siarkowodór, merkaptan metylu oraz skatol, siarczek dimetylu, kwas izowalerianowy, kwas masłowy, propionowy, a także kadaweryna i putrescyna.

Warto zwrócić uwagę na charakterystykę niektórych z tych związków. Siarkowodór (H 2 S) ma charakterystyczny zapach zgniłych jaj. Merkaptan metylu, znany też jako metanotiol (CH 3 SH) ma odrażający zapach zgniłej kapusty. Skatol czyli 3-metyloindol, jest z reguły obecny w kale ssaków i ma silny zapach fekaliów. Kadaweryna (NH 2 -(CH 2 ) 5 -NH 2 ) to związek, który większość z nas zna pod nazwą: trupi jad. Z kolei putrescyna (C(CCN)CN) należy do substancji, które nadają charakterystyczny zapach gnijącego mięsa.

Warto pamiętać, że oprócz zębów i dziąseł, źródłem niemiłego zapachu jest tylna część języka i krypty migdałów. Jest to część jamy ustnej słabiej oczyszczana przez ślinę. Zawiera liczne zagłębienia, w których mogą gromadzić się bakterie. Do ich pokarmów należą najczęściej: wydzielina z nosa, obfitujące w białka resztki pożywienia.