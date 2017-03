Ćwiczenia interwałowe – remedium na starzenie się

Regularny wymagający trening interwałowy wydaje się świetnym remedium na starzenie się. Odradza on bowiem zdolność komórek do wytwarzania energii. Trening interwałowy polega na intensywnym wysiłku fizycznym przeplatanym z mniej intensywnymi ćwiczeniami.

Sreekumaran Nair i jego koledzy z Mayo Clinic przeprowadzili badania ochotnikach, których podzielono na dwie grupy wiekowe: 18-30 lat oraz 65-80 lat. Badani przez trzy miesiące brali udział albo w treningach interwałowych, albo w treningach mających na celu utrzymanie prawidłowej masy ciała albo w treningach będących kombinacją dwóch poprzednich. Przed eksperymentem i po jego zakończeniu wykonano biopsje mięśni badanych, co pozwoliło na określenie wpływu treningów na komórki mięśniowe.

Badania wykazały, że trening interwałowy spowodował, że u osób ze starszej grupy wiekowej wydajność mitochondriów zwiększyła się o 69%, a u tych z młodszej grupy wiekowej wzrosła o 49%.

Z wiekiem aktywność mitochondriów spada, co prowadzi do poczucia zmęczenia, spadku masy mięśniowej oraz zdolności mięśni do spalania cukru. To z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy. Jednak, jak wykazał powyższy eksperyment, spadek ten można powstrzymać, a nawet poprawić pracę mitochondriów. Po trzech miesiącach treningu interwałowego wszystko dążyło do stanu typowego dla młodszych osób - mówi Nair.

Trening polepszył nie tylko pracę mitochondriów, ale również płuc, serca i układu krwionośnego. Ilość zużywanego tlenu wzrosła o 28% w grupie młodszej i o 17% w grupie starszej. Podobnego zjawiska nie zaobserwowano w grupie utrzymującej wagę, a w grupie o treningu mieszanym zauważono 21-procentowy wzrost wchłaniania tlenu w grupie starszej.