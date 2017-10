W Japonii wyhodowano kwoki składające jaja z interferonem

9 października 2017, 12:25 | Medycyna

Chcąc zmniejszyć koszt produkcji leków, japońscy naukowcy wyhodowali kury, które składają jaja zawierające interferon beta (IFN-β). Wg nich, za jakiś czas cena tego interferonu może spaść o 90% - obecnie parę mikrogramów kosztuje nawet 100 tys. jenów, czyli ok. 888 USD.

Specjaliści z National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) wprowadzili geny interferonu beta do komórek prekursorowych plemników. Później za pomocą zmodyfikowanej spermy zapłodnili komórki jajowe. W ten sposób uzyskali kwoki z wybranymi genami, które składają jaja zawierające IFN-β. Obecnie zespół z AIST dysponuje 3 takimi kurami.

Japończycy planują sprzedawać interferon firmom farmaceutycznym za połowę ceny. Autorzy studium podkreślają, że uzyskany w ten sposób IFN-β zostanie najpierw wykorzystany do badań. Japońskie uregulowania dot. wprowadzania do obrotu nowych lub zagranicznych produktów farmaceutycznych są bardzo restrykcyjne, dlatego konsumenci będą jeszcze musieli poczekać na "kurzy" IFN-β.