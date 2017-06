Kruk ma długą pamięć do oszustów

Kruki (Corvus corax) przez co najmniej 2 miesiące pamiętają ludzi, którzy je oszukali.

Grupa austriackich i szwedzkich badaczy przeprowadziła eksperyment z oswojonymi C. corax. W ramach treningu każdemu z ptaków dawano lubiany przez kruki chleb. Później mogły go one wymienić na stanowiący jeszcze większy przysmak ser. Kiedy zasady gry zostały opanowane, niektórzy ludzie oszukiwali kruki i brali od nich chleb, a następnie zjadali i chleb, i ser. Dwóm dodatkowym ptakom pozwolono obserwować przebieg zdarzeń.

Okazało się, że 2 dni później oszukane kruki nie zamierzały się wymieniać przekąskami z oszukującymi ludźmi. Chciały się zadawać tylko z uczciwymi albo neutralnymi osobami (które nie brały udziału w pierwotnej wymianie). Obserwatorzy nie wykazywali żadnych preferencji.

Autorzy publikacji z pisma Animal Behaviour opowiadają, że po upływie 2 miesięcy tylko jeden z oszukanych kruków nie miał nic przeciwko targom z oszustem.

Biolodzy podkreślają, że to oznacza, że kruki są w stanie zrozumieć, kiedy zostały oszukane i potrafią to skojarzyć z konkretną osobą. Mają też długą pamięć.