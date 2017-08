Platforma wiertnicza to dla meduzy wymarzone miejsce do życia

4 godz. temu | Nauki przyrodnicze

Ludzkie konstrukcje morskie, np. platformy wiertnicze czy farmy wiatrowe, przyczyniają się do powstawania dużych ławic meduz.

Meduzy stanowią ważną część oceanicznego ekosystemu, ale ich duże grupy powodują spore problemy. Przez ich inwazje zamykane są plaże. Poza tym utrudniają one łowienie za pomocą sieci i zatykają ujęcia wody zakładów odsalania czy elektrowni. Warto też wspomnieć o wpływie na łańcuchy pokarmowe (liczne populacje meduz zjadają np. larwy ryb).

Polipy meduz muszą się do czegoś przyczepiać. Szczególnie upodobały sobie twarde powierzchnie zwrócone w dół, które w naturze są stosunkowo rzadkie, ale za to dość często występują w ludzkich konstrukcjach. Platformy czy turbiny stanowią więc rozszerzenie habitatu, a w niektórych sytuacjach spełniają funkcje pomostów, przerzuconych nad "lukami" zapobiegającymi wcześniej rozprzestrzenianiu.

Autorzy publikacji z pisma Environmental Research Letters podkreślają, że w ostatnich dziesięcioleciach chełbie modre (Aurelia aurita) stawały się coraz bardziej rozpowszechnione w Adriatyku. Po raz pierwszy zaobserwowano je w 1834 r. Od 20 lat pojawiają się już rokrocznie. Wzrost liczebności pokrywa się w czasie z budową kolejnych platform wiertniczych. Pierwszą skonstruowano na Morzu Adriatyckim w 1968 r., obecnie jest ich aż 140.

Zespół Martina Vodopiveca z Narodowego Instytutu Biologii w Piranie badał wpływ konstrukcji morskich na tworzenie nowych populacji na uprzednio niezasiedlonych otwartych wodach. Naukowcy prowadzili symulacje komputerowe, które uwzględniały m.in. cykl życiowy A. aurita i wzorce rozpowszechniania na przestrzeni 5 lat.

Okazało się, że platformy wzmacniają łączność między subpopulacjami polipów (przez to utrzymują się populacje, które w innej sytuacji zginęłyby w ciężkich czasach, np. przy dużym zanieczyszczeniu). Oprócz tego Słoweńcy zauważyli, że platformy pomagają podtrzymać istniejące subpopulacje brzegowe, przyczyniają się do zakwitów w pewnych rejonach i odgrywają ważną rolę w budowaniu połączeń z resztą Morza Śródziemnego. Najistotniejszy wpływ mają platformy zlokalizowane w pobliżu dużych prądów morskich. Nasza symulacja pokazała, że z silnymi prądami, takimi jak Prąd Zachodnioadriatycki, meduzy mogą pokonać do 1000 km.