Bardzo skuteczny bezprzewodowy plaster na migrenę

Bezprzewodowa opaska na ramię, na którą składają się gumowe elektrody i chip, może uwolnić chorych od migren.

Jak wyjaśnia dr David Yarnitsky, szef neurologii w Rambam Medical Center w Hajfie, gdy zaczyna się migrena, intensywność generowanych impulsów elektrycznych można kontrolować za pomocą aplikacji na smartfony. Ludzie cierpiący na migreny szukają rozwiązań niefarmakologicznych, a to urządzenie jest łatwe w obsłudze [można je stosować także w pracy czy podczas spotkań] i nie daje efektów ubocznych. Czuje się tylko mrowienie w górnej części ramienia.

Yarnitsky jest konsultantem medycznym w firmie Theranica Ltd., która produkuje urządzenie. Wkrótce zaczną się testy kliniczne z udziałem blisko 200 pacjentów. Naukowiec ma też nadzieję, że w przyszłym roku uda się uzyskać pozwolenie amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

Jak wyjaśniają specjaliści, mózg dysponuje systemem modulowania chronicznego bólu. Stymulacja ramienia aktywuje mechanizmy regulacji bólu i w ten sposób pomaga zwalczyć atak migreny.

Oceniając skuteczność plastra, zespół Yarnitsky'ego zebrał grupę 71 osób, u których występowało od 2 do 8 ataków migreny w miesiącu. Przez co najmniej 2 ostatnie miesiące nie przyjmowały one żadnych leków przeciwmigrenowych. Ochotnicy naklejali plaster krótko po rozpoczęciu ataku migreny. Używali go przez 20 min i przez 2 godziny nie przyjmowali leków. Urządzenie zaprogramowano w taki sposób, by losowo generowało symulowany impuls o bardzo niskiej częstotliwości albo prawdziwy impuls na jednym z czterech poziomów.

Podczas eksperymentu leczono 299 migren. Na trzech najwyższych poziomach stymulacji 2 godziny po zabiegu aż 64% osób doświadczało zelżenia bólu o co najmniej 50% (w porównaniu do 26% ludzi z symulowaną stymulacją).

Po zastosowaniu najsilniejszej możliwej stymulacji u 58% osób z umiarkowanym-silnym bólem odnotowano całkowite wyeliminowanie bólu lub ograniczenie bólu do lekkiego (przy symulowanej stymulacji udawało się to tylko w 24% przypadków).

Wyniki są podobne do zastosowania tryptanów - podkreśla Yarnitsky.

Autorzy publikacji z pisma Neurology zauważyli, że najskuteczniejsze było zastosowanie plastra w ciągu 20 minut od rozpoczęcia migreny; gdy zabieg rozpoczynano wcześnie, ból zmniejszał się u 47% pacjentów, gdy po 20 min - tylko u 25%.

Jak opowiada Yarnitsky, jednym z ograniczeń badania było to, że w czasie fałszywej stymulacji ochotnicy często kończyli zabieg przed upływem 20 min, co może wskazywać, że zdawali sobie sprawę, że stymulacja nie jest aktywna. Przez to studium przestawało być ślepe [...].