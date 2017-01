Neutralizują i leczą

Na łamach Angewandte Chemie opisano nową metodę leczenia chorób żołądka za pomocą mikrosilników protonowych. Uwalniają one leki przy konkretnych wartościach pH.

Niezbędne do trawienia czy niszczenia patogenów soki żołądkowe działają destrukcyjnie na podawane doustnie leki wrażliwe na pH, w tym na pewne antybiotyki. W przypadku substancji, które mają działać w jelitach, wystarczy powłoka oporna na soki. Jeśli jednak lek ma zadziałać w żołądku, np. na wrzody czy zakażenie Helicobacter pylori, zazwyczaj łączy się go z blokującymi produkcję kwasu inhibitorami pompy protonowej. Długie ich stosowanie może jednak prowadzić do szeregu skutków ubocznych, w tym bólów głowy, biegunki, zmęczenia, a w skrajnych przypadkach lęku, depresji czy rabdomiolizy.

Mikrosilniki Liangfanga Zhanga i Josepha Wanga z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego pozwalają przezwyciężyć te problemy. W czasie ich produkcji 20-µm sfery magnezowe powleka się nanowarstwą złota, a później wrażliwym na pH polimerem (to w tej warstwie znajduje się lek). Ponieważ w czasie powlekania sfery spoczywają na szklanym podłożu, niewielki punkt pozostaje "czysty". To w nim zachodzi reakcja elektrochemiczna, w czasie której z jednej strony zużywane są protony, a z drugiej uwalniane są jony magnezowe i wodór. Bąbelki gazu napędzają mikrosilniki. Ruch sprzyja mieszaniu cieczy, a to przyspiesza zachodzenie reakcji; po mniej niż 20 minutach od podania mikrourządzeń pH żołądka osiąga wartość neutralną. Wtedy powłoka polimerowa się rozpuszcza i uwalnia ładunek.

Amerykanie wyjaśniają, że dzięki napędowi zwiększa się penetracja mikrotransportera do śluzówki, co wydłuża czas utrzymania (retencji) leku w żołądku.

Autorzy artykułu podkreślają, że mikrosilniki są biompatybilne. Nie wpływają one na działanie żołądka, a normalne pH odtwarza się w ciągu doby.