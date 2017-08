Kompleks polifenolu z herbaty i polimeru glukozy hamuje tworzenie naczyń dla nowotworu

Kompleks polifenolu i polimeru glukozy wytarzanego ze śluzu pokrywającego komórki bakterii Leuconostoc mesenteroides zaburza tworzenie naczyń krwionośnych, które wspierają wzrost nerwiaka zarodkowego.

Międzynarodowy zespół naukowców ma nadzieję, że toruje to drogę mniej toksycznym metodom terapii nerwiaka zarodkowego, złośliwego nowotworu wywodzącego się z komórek cewy nerwowej, który jest najczęstszym nowotworem rozpoznawanym u niemowląt.

W 2012 r. dr Orazio Vittorio z australijskiego Children's Cancer Institute zauważył, że w laboratorium naturalny polifenol, katechina, spowalnia wzrost guza, ale w organizmie rozkłada się zbyt szybko, by takie rozwiązanie mogło być skuteczne.

Połączyliśmy [więc] katechinę z [polimerem glukozy] dekstranem. Odkryliśmy, że kompleks dekstranu i katechiny jest w organizmie o wiele bardziej stabilny i spowalnia wzrost guza, wpływając na poziom miedzi - nie wiedzieliśmy jednak dokładnie jak.

Nowe badanie wykazało, że kompleks dekstranu i katechiny hamuje białka transportujące miedź w wyściełających naczynia komórkach śródbłonka, zmieniając wewnątrzkomórkowe stężenie tego pierwiastka. To z kolei nie dopuszcza do łączenia komórek, tak by mogły utworzyć sieć naczyń zaopatrujących guz w tlen [...].

Kiedy do hodowli komórek śródbłonka dodawano kompleks dekstranu i katechiny, pod mikroskopem próżno było szukać prawidłowo rozwiniętej sieci naczyń. Gdy analogiczny zabieg zastosowano u myszy, guzy miały znacznie mniej naczyń niż nerwiaki potraktowane solą fizjologiczną.

Zamiast sieci pięknie rozgałęzionych naczyń mamy zbiór rozrzuconych komórek, co oznacza, że komórki nowotworowe są pozbawione dostaw krwi.

Miedź jest potrzebna, by włączyć geny pomagające we wzroście komórek śródbłonka i tworzeniu naczyń krwionośnych. Ponieważ kompleks dekstran-katechina obiera na cel białka kontrolujące wychwyt i usuwanie miedzi w komórkach śródbłonka, zmniejsza ilość Cu dostępną do aktywowania genów.

Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports prowadzą dalsze badania potencjału kompleksu.