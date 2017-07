Elektryczne sterowanie komórkami macierzystymi

By pokierować przeszczepione do mózgu nerwowe komórki macierzyste do konkretnej lokalizacji, można zastosować pole elektryczne.

Prof. Min Zhao z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis bada, jak pole elektryczne może pokierować gojeniem ran. Uszkodzone tkanki generują słabe pole elektryczne, a badania Zhao wykazały, że przyciąga ono do ran komórki, które je goją.

Jednym z nierozwiązanych problemów z zakresu medycyny regeneracyjnej jest kwestia skutecznego i bezpiecznego mobilizowania i sterowania komórkami macierzystymi, tak by migrowały do miejsca uszkodzenia - podkreśla Zhao.

Współautorem najnowszych badań Zhao jest Junfeng Feng, neurochirurg z Ren Ji Hospital w Szanghaju.

Jak przypominają naukowcy, nerwowe komórki macierzyste rezydują w głęboko położonych częściach mózgu, np. strefie przyziarnistej komór bocznych (ang. subventricular zone, SVZ) czy hipokampie. By naprawić uszkodzenia zewnętrznej warstwy mózgu - kory - muszą migrować na duże dystanse. Przeszczepione komórki macierzyste także muszą się przemieszczać, by znaleźć obszary uszkodzenia.

Podczas eksperymentów na szczurach Feng i Zhao umieszczali ludzkie komórki macierzyste w rostralnym strumieniu migracji, a więc w szlaku, za pośrednictwem którego migrują one do opuszki węchowej gryzoni. Komórki podążają tym szlakiem częściowo dlatego, że są niesione z prądem płynu mózgowo rdzeniowego, a częściowo dlatego, że kierują nimi sygnały chemiczne.

Autorzy publikacji z pisma Stem Cell Reports zauważyli, że przykładając pole elektryczne, można sprawić, że nerwowe komórki macierzyste będą się przemieszczać wbrew prądowi płynu mózgowo-rdzeniowego i naturalnym wskazówkom, zmierzając do innych lokalizacji w mózgu.

Zespół zauważył, że parę tygodni, a nawet miesięcy po zabiegu przeszczepione komórki macierzyste nadal znajdowały się w nowych lokalizacjach. Elektryczna mobilizacja i kierowanie komórkami macierzystymi w mózgu może [zatem] potencjalnie ułatwiać terapię komórkami macierzystymi w różnych chorobach mózgu, udarach czy urazach.