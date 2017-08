Podczas 1. porodu pandy wielkiej we Francji na świat przyjdą bliźnięta

Ostatnie usg. wykazało, że Huan Huan, samica pandy wypożyczona w 2012 r. z Chin do Beauval Zoo w środkowej Francji, spodziewa się nie jednego, lecz dwóch młodych. Szczęśliwym ojcem jest Yuan Zi.

Dziewięcioletnia Huan Huan urodzi w weekend. Będzie to pierwszy poród pandy we Francji.

Jeszcze tydzień temu (26 lipca) wydawało się, że niedźwiedzica spodziewa się jednego młodego, ale usg. przeprowadzone przez weterynarzy 1 sierpnia przy pomocy 2 chińskich specjalistów ds. reprodukcji pandy wskazało na obecność jeszcze jednego płodu.

Delphine Delord, dyrektor zoo ds. komunikacji, podkreśla, że sytuacja może być trudna, bo matki często porzucają drugie młode. Robimy wszystko, co się da, by upewnić się, że wszystko idzie dobrze. Opiekunowie będą umieszczać jednego misia w inkubatorze i co dwie godziny zamieniać go z tym pozostawionym czasowo przy matce.

Huan Huan i Yuana Zi sparowano w lutym, ale wbrew pokładanym nadziejom niedźwiedzie nie spółkowały. Z tego powodu zdecydowano się na sztuczne zapłodnienie.

Jeśli losy młodych ułożą się pomyślnie, w ciągu 2-3 lat pojadą do Chin.

Rozmnażanie pand nie jest łatwe. Ruja występuje bowiem tylko raz w roku przez ok. 48 godzin. Ciąża trwa 50 dni.