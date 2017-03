Przezroczysty polimer szybko naprawi osłonę balistyczną

Chemicy z U.S. Naval Research Laboratory opracowali i opatentowali przezroczysty termoplastyczny elastomer, który jest lżejszy niż szkło kuloodporne, a przy tym pozwala na zachowanie jego właściwości balistycznych. Termoplastyczne elastomery to elastyczne podobne do gumy polimery, które utwardza się za pomocą oddziaływań fizycznych, a nie chemicznych. Nowy materiał pozwoli na szybkie naprawianie uszkodzonych osłon balistycznych. Po pokryciu takiej osłony nowym materiałem poprawiają się jej właściwości balistyczne, a po uderzeniu pocisku łatwo jest osłonę naprawić. Wystarczy bowiem podgrzać materiał do temperatury około 100 stopni, by zniknęły wszystkie pęknięcia spowodowane przez pocisk.

Co więcej, dzięki temu, że elastomer jest elastyczny, uszkodzenia ograniczają się do miejsca uderzenia, ich zasięg jest zatem ograniczony, co w przypadku np. szyb kuloodpornych nie wpływa na widoczność. Ograniczenie zasięgu szkód zwiększa też wytrzymałość osłony balistycznej na liczne następujące po sobie uderzenia.

Nowe tworzywo chronione jest patentem numer 9,285,191 „Polymer coatings for enhanced and field-repairable transparent armor".