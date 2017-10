Okresowa głodówka pomaga zwalczyć otyłość

30 min. temu | Zdrowie/uroda

Okresowe głodówki na przestrzeni 16 tygodni pomagają zwalczyć otyłość i inne zaburzenia metaboliczne. Pierwsze korzyści są widoczne już po 6 tygodniach.

Zespół, którego pracami kierował Hoon-Ki Sung z The Hospital for Sick Children w Ontario, chciał sprawdzić, jakie reakcje wywołuje post na poziomie molekularnym. Naukowcy prowadzili badania na myszach. Przez 16 tygodni stosowali okresowy post; oznacza to, że po 2 dniach normalnego jedzenia następował dzień głodówki. Spożycia kalorii nie modyfikowano w żaden inny sposób.

Po 4 miesiącach gryzonie z poszczącej grupy ważyły mniej niż myszy z grupy kontrolnej. Zaobserwowano także, że u zwierząt tych zmniejszyła się ilość białej tkanki tłuszczowej. Mimo wysokotłuszczowej diety, zwiększyła się za to ilość tłuszczu brunatnego, który spala kalorie, generując ciepło. Autorzy publikacji z pisma Cell Research zauważyli także, że układy glukozowy oraz insulinowy poszczących zwierząt pozostawały bardziej stabilne.

W dalszych eksperymentach podobne korzyści obserwowano już po 6 tygodniach.

Akademicy odkryli, że okresowy post łagodzi reakcję immunologiczną w adipocytach. Zauważono zmiany w szlakach genowych związanych z układem odpornościowym i reakcjami organizmu na stan zapalny. Jak tłumaczą naukowcy, aktywowane są przeciwzapalne makrofagi, które stymulują adipocyty, by spalały zmagazynowany tłuszcz, generując ciepło. Podczas okresowego postu podwyższa się poziom czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF), który pomaga w tworzeniu nowych naczyń i aktywuje makrofagi przeciwzapalne.

Okresowy post bez ograniczania spożycia kalorii może być zarówno prewencyjną, jak i terapeutyczną strategią walki z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi - podkreśla Kyoung-Han Kim. Co zaskakujące, wywołane postem zmiany we wzroście komórek naczyń i następujące później zmiany immunologiczne pojawiają się nawet po pojedynczym cyklu 24-godzinnej głodówki i całkowicie znikają, gdy mysz zaczyna ponownie jeść - podsumowuje Yun Hye Kim.