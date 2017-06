Protezy prącia ratunkiem dla mężczyzn, którym nie pomagają leki na erekcję

Protezy prącia to rozwiązanie dla mężczyzn, którym nie pomagają preparaty na erekcję w postaci tabletek, zastrzyków czy kremu. Wyniki 16 takich zabiegów przeprowadzonych dotąd w Zabrzu omówiono w poniedziałek (19 czerwca) w Katowicach.

Okazją do podsumowania był 47. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do środy, gromadząc najlepszych specjalistów z dziedziny urologii z całej Polski i zagranicy.

Pierwszą operację wszczepienia hydraulicznej trzyczęściowej protezy prącia zespół specjalistów z Kliniki Urologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził w marcu 2013 r. Najmłodszy z 16 operowanych dotąd mężczyzn miał ponad 30 lat, najstarszy – ponad 70.

Żaden z tych pacjentów, którzy zostali zoperowani, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ich życie się zmieniło na plus – powiedział PAP prof. Andrzej Paradysz.

Proteza składa się z trzech części: cylindrów, które wszczepia się do ciał jamistych prącia, pompki wszczepianej do worka mosznowego oraz zbiornika z płynem, umieszczanego w podbrzuszu. Po zabiegu pozostaje jedynie mało widoczna blizna na worku mosznowym.

Zasada działania jest taka, że jeśli mężczyzna chce odbyć stosunek i partnerka jest również na to gotowa, to przez skórę naciska kilkukrotnie pompkę w worku mosznowym i płyn ze zbiorniczka w podbrzuszu przepływa do cylindrów w ciałach jamistych. Następuje wzwód, który może się utrzymywać tyle, ile pacjent i jego partnerka sobie życzą. Jest normalny wytrysk, czyli ejakulacja, jest normalny orgazm – wyjaśnił dr Marcin Życzkowski.

To skuteczne rozwiązanie, cenne zwłaszcza u ludzi młodych, gdzie niemożność współżycia to jest dramat. Stosuje się je oczywiście po wykorzystaniu wszystkich innych możliwości. To jest procedura operacyjna. Jak każda taka procedura może nieść ze sobą problem powikłań i uszkodzeń samego mechanizmu, bo to rzecz mechaniczna, może się zepsuć - powiedział prof. Paradysz.

Jego zdaniem, zapotrzebowanie na takie leczenie w Polsce jest duże. Jest cała grupa chorych niepełnosprawnych, po urazach, którzy chcą żyć i to żyć normalnie, uczestniczyć we wszystkich możliwych opcjach, łącznie z życiem seksualnym. Dla nich to też jest opcja, choć może trzeba zastosować inny rodzaj protezy - zaznaczył.

Zaburzenia erekcji oznaczają trwałą niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania wzwodu prącia, umożliwiającego prowadzenie satysfakcjonującego współżycia płciowego. Według różnych szacunków, problemy z zaburzeniami erekcji mogą dotyczyć od 2 do 4 mln Polaków.

Problemy z erekcją są często pierwszym sygnałem choroby, np. miażdżycy. Ich przyczyną mogą być też m.in. schorzenia urologiczne, zaburzenia hormonalne oraz bardzo często – nadciśnienie tętnicze i cukrzyca.